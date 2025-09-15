El presunto autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil

Imagen de los agentes de la Guardia Civil entrando a la casa okupada del presunto autor de los disparos

El hombre que presuntamente hirió de gravedad a un vecino en plena calle en la localidad valenciana de Alfafar tras dispararle tres tiros se ha entregado este lunes a la Guardia Civil, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El hombre, que estaba siendo buscado desde que tuviera lugar el suceso, el pasado 1 de septiembre, ha acudido esta mañana junto a su abogado a dependencias de la Guardia Civil para entregarse.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas del día 1 de septiembre. La víctima recibió tres disparos y fue auxiliada inicialmente por varias personas que le taponaron las heridas y practicaron un torniquete a la espera de los sanitarios.

El suceso se produjo en plena calle por «desavenencias» entre la víctima y el presunto autor de los hechos, identificado desde el primer momento y sobre el que se estableció un dispositivo de búsqueda junto con efectivos de la Policía Local.

Tras recibir el aviso del suceso, el Centro de Información y Coordinación de urgencias (CICU) movilizó una unidad del SAMU cuyo equipo médico asistió a la víctima, un hombre de 33 años herido por arma de fuego, y fue trasladado al Hospital La Fe de València.