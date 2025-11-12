Suscribete a
ABC Premium

El nuevo presidente de la patronal valenciana critica al Gobierno: «No se puede legislar con reales decretos, nos sentimos intimidados»

Vicente Lafuente pide «estabilidad» política en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón y «altura de miras» a todos los partidos en la reconstrucción posdana

La CEV abre una nueva etapa con Lafuente como presidente: «La reconstrucción debe quedar fuera de batalla política»

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de hoy

Vicente Lafuente, presidente de la CEV
Vicente Lafuente, presidente de la CEV EP
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«No se puede legislar a través de real decreto, nos sentimos intimidados en este momento los que defendemos empresas. No se puede tratar igual a las empresas del IBEX que a las pymes. El tema de las 37,5 horas no lo acepta ... igual una industria que un pequeño comercio».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app