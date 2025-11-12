El nuevo presidente de la patronal valenciana critica al Gobierno: «No se puede legislar con reales decretos, nos sentimos intimidados»

«No se puede legislar a través de real decreto, nos sentimos intimidados en este momento los que defendemos empresas. No se puede tratar igual a las empresas del IBEX que a las pymes. El tema de las 37,5 horas no lo acepta ... igual una industria que un pequeño comercio».

Es la crítica que el nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha realizado al Gobierno central y a su forma de entender el diálogo social este miércoles en un encuentro organizado por la Cadena SER en Valencia, una semana después de relevar a Salvador Navarro en el cargo. Será también vicepresidente de la CEOE a partir de la semana que viene y abandonará la presidencia de FEMEVAL a principios de 2026.

«Nos estamos haciendo trampas al solitario en el diálogo social a nivel nacional. Cuando viene un partido que escora a la izquierda, llega otro y escora a la derecha», ha asegurado. Al respecto, ha reprochado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se arrogue la defensa de los trabajadores: «Se equivoca mucho no teniendo en cuenta a todo el empresariado». En ese sentido, ha lamentado que desde el Ejecutivo digan que la CEOE no quiera negociar. «Sí que nos hemos sentado y vamos a estar siempre en todas las mesas de negociación que haya, excepto cuando nos los den desde la imposición, como también ha pasado», ha incidido, al tiempo que ha abogado por llegar a consensos con los sindicatos más allá de de la revisión periódica de los convenios colectivos.

Respecto el escenario político de la Comunidad Valenciana tras la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Lafuente ha pedido que, ocurra lo que ocurra, se de «estabilidad a la economía y a la sociedad» y se ejecuten las partidas para la dana de los presupuestos autonómicos porque «nos jugamos mucho» en la reconstrucción. «Esta polarización no nos gusta a nadie y nos hace daño», ha subrayado. «No hubiera estado mal una altura de miras y por lo menos una aprobación de presupuestos y luego que debatieran si ir a elecciones o no», ha agregado.

Sobre la situación de la economía, el presidente de la CEV ha apuntado que «va bien», aunque se está dando «una polarización»: las grandes empresas crecen, las pequeñas y los autónomos «están entrando en una fase de precarización importante». «Me preocupan muchísimo los casos de absentismo, pero aún más los casos de baja por depresión de gente menor de 30 años que está aumentando de una manera exponencial», ha añadido.

Precisamente, sobre los jóvenes, se ha referido a la falta de motivación que supone no poder acceder a una vivienda: «Su forma de vida ya no puede ser como la que teníamos nosotros, eso verdaderamente desmotiva mucho».