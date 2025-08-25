La presencia de dragones azules pone en alerta a las playas de Guardamar del Segura y Torrevieja

El municipio alicantino de Guardamar del Segura mantiene prohibido el baño en todas sus playas y Torrevieja vigila las suyas después de que en los últimos días se hayan detectado allí varios ejemplares de dragón azul ('Glaucus atlanticus').

En el primer caso, el Ayuntamiento, por tercera vez desde el pasado miércoles, ha prohibido de nuevo el baño este domingo tras la aparición de estos animales y ha insistido en que se extremen las precauciones. Ya se han avistado en playas como la de Vivers, Ortigues y Centro.

«Les pedimos máxima prudencia y colaboración. Nuestros equipos y socorristas mantienen una vigilancia activa para garantizar la seguridad en todo el litoral«, ha apuntado la Policía Local del municipio a través de redes sociales.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Torrevieja consultadas por Europa Press han indicado que a lo largo del fin de semana han aparecido «tres o cuatro» ejemplares de dragón azul moribundos en la playa de La Mata, donde este lunes hay bandera roja, no por estos animales, sino por el estado del mar. «No ha habido picaduras», han subrayado.

El dragón azul es un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas. Se aconseja a los bañistas que, si ven un ejemplar, no lo toquen ni con guantes y que avisen a socorristas y autoridades. En caso de picadura, se recomienda enjuagar la zona afectada con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud más cercano.