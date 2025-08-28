«Preocupación» en Agost: el pueblo alicantino sigue en tensión con un joven armado atrincherado más de 30 horas

Una ambulancia y un guardia civil, en la calle donde está atrincherado un joven armado desde la madrugada del miércoles en Agost (Alicante)

Los vecinos del pueblo alicantino de Agost viven con «preocupación» el episodio inédito de un joven armado y atrincherado que lleva ya encerrado más de treinta horas, con la zona acordonada por la Guardia Civil, que trata de persuadirlo de salir sin causar daño a nadie, tal como ha relatado el alcalde, Juanjo Castelló.

Desde las dos de madrugada del miércoles, permanece dentro de casa en la calle Fermín Sánchez, próxima al Ayuntamiento y en pleno centro urbano. Obviamente, en esta población de unos 5.000 habitantes siguen con inquietud e incertidumbre este incidente con «la esperanza de que» finalmente «todo salga bien», ha añadido Castelló. En la familia del joven hay cazadores, por eso hay armas en el domicilio.

Se mantiene todo el operativo de seguridad y de negociación y conversación establecido tras conocerse el atrincheramiento.

Castelló, que ha señalado que la pasada noche «ha sido larga» y que «el cansancio va haciendo mella», ha recordado que fue el padre del joven el que avisó de la actitud de su hijo y comunicó la situación a la Policía Local, cuyos agentes se personaron en el domicilio e intentaron hablar con él para que saliera de la habitación en la que estaba.

Al no lograrlo, se dio aviso al 112 y a la Guardia Civil, que desplazaron efectivos a la zona, también con psicólogos y mediadores. «Se mantiene todo este operativo», iniciado ya en la madrugada del miércoles y que ha estado trabajando durante todo este tiempo «intentando que el joven entienda» que ha de deponer su actitud, ha aseverado el alcalde.

Castelló ha agregado que este vecino, de 25 años de edad, no había mostrado antes un comportamiento de este tipo y ha comentado que se baraja la posibilidad de que haya sufrido un brote psicótico y que piense que alguien le podría hacer daño, por lo que trata de protegerse.

El responsable municipal ha agregado que el operativo desplegado trata de proteger al joven, a los profesionales que integran ese dispositivo y a las personas del entorno de la vivienda. Esta, ha detallado, se encuentra situada en una calle «muy pegada al centro» de Agost, en un lugar «bastante transitado».