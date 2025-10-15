Suscribete a
El PP pide la dimisión de Ximo Puig y el PSOE valenciano se pone de perfil tras abrirse juicio contra su hermano

Los populares comparan el caso con Nóos y reclaman explicaciones al expresidente de la Generalitat, actual embajador de España en la OCDE

El juez envía a juicio al hermano de Ximo Puig por presunta falsedad y estafa y le pide 150.000 euros de fianza

Imagen de archivo de Francis Puig
Imagen de archivo de Francis Puig EP
Toni Jiménez

Valencia

El PP ha pedido la dimisión de Ximo Puig como embajador de España en la OCDE, cargo público que ostenta desde febrero de 2024, después de que un juzgado de Valencia haya abierto juicio oral contra su hermano Francis Puig por presunta falsedad ... documental y estafa agravada en las ayudas de la Generalitat Valenciana que recibieron las productoras que administraba. Unos hechos que se remontan al periodo entre 2015 y 2018, cuando el socialista presidía el Gobierno autonómico.

