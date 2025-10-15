El PP pide la dimisión de Ximo Puig y el PSOE valenciano se pone de perfil tras abrirse juicio contra su hermano

El PP ha pedido la dimisión de Ximo Puig como embajador de España en la OCDE, cargo público que ostenta desde febrero de 2024, después de que un juzgado de Valencia haya abierto juicio oral contra su hermano Francis Puig por presunta falsedad ... documental y estafa agravada en las ayudas de la Generalitat Valenciana que recibieron las productoras que administraba. Unos hechos que se remontan al periodo entre 2015 y 2018, cuando el socialista presidía el Gobierno autonómico.

El portavoz de los populares en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado este miércoles al PSPV-PSOE de no asumir responsabilidades políticas y de querer «enterrar» este asunto pese al «agravante» de que el acusado es familiar directo de su exlíder. «Es como un caso Nóos, y miren cómo han acabado. Facturas falsas para intentar cobrar subvenciones que no les pertenecen», ha comparado.

«Hay que ser muy exigentes contra la corrupción y dar explicaciones», ha reclamado Pérez Llorca, recalcando que Ximo Puig estaba en esos momentos al frente de la Administración autonómica. Ha relacionado este caso con el del exministro socialista valenciano José Luis Ábalos, ante su declaración en el Tribunal Supremo: «Da la sensación de que había un ADN de corrupción en el socialismo valenciano en los últimos años».

Desde el PSPV, por su parte, han mostrado su respeto a las decisiones judiciales, aunque su síndic, José Muñoz, ha querido «aclarar» que, por parte del anterior ejecutivo del Botànic -con los socialistas, Compromís y Unides Podem al frente de la Generalitat- «no hay nadie sentado en el banquillo». Una postura también defendida por Compromís: «No hay ninguna irregularidad administrativa por parte del gobierno del Botànic ni ningún encausado que estuviera en ese tiempo».

Vox también ha cargado contra los socialistas por ponerse de perfil ante el caso de Francis Puig. «Se le abre el juicio oral, se le impone una fianza bastante elevada -casi 150.000 euros- y eso, de alguna manera, sin entrar en lo que es la valoración que tiene que hacer un juez, a nosotros nos indica que seguimos en esa trama de corrupción del PSOE y que puede haber indicios de criminalidad, siempre respetando por supuesto la presunción de inocencia», ha sostenido su portavoz, José María Llanos.