El PP critica que el Gobierno «quitará millones del bolsillo» de los autónomos víctimas de la dana

El PPCV ha denunciado que el Gobierno central «volverá a recaudar» y «quitará millones de euros del bolsillo de los 18.000 autónomos víctimas de la dana que van a recibir las nuevas ayudas directas del Consell anunciadas esta semana por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón«.

La portavoz de Economía, Presupuestos y Hacienda del GPP, Mª Carmen Contelles, ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que «deje de cobrar impuestos a los valencianos por las ayudas» y que «exima de tributación por las nuevas ayudas de la Generalitat que ya reciben más de 18.000 autónomos víctimas de la dana». «Es una vergüenza que Sánchez se dedique a hacer caja con las desgracias», ha lamentado.

«Mientras el Consell anuncia nuevas ayudas individuales directas de 3.000 euros sin tener que presentar un sólo papel, el Gobierno les cobrará al obligarles a tributar por esas ayudas de las que la Generalitat ha declarado la exención», ha manifestado, al tiempo que ha remarcado que «son ayudas automáticas y sin trámites para 18.000 autónomos, que ascienden a más de 55 millones de euros en total, de las que el Estado se embolsará una importante cantidad a costa del bolsillo de los autónomos, ya que cuentan como ingresos a la hora de calcular el tributo de sociedades».

Para Contelles, «resulta vergonzoso que los autónomos valencianos afectados por la riada, que han visto caer sus ingresos y perder sus negocios, tengan que tributar por las ayudas recibidas por la Generalitat». «No tiene sentido el no hacerlo por las ayudas estatales, pero sí por las autonómicas», ha insistido.

La portavoz 'popular' ha señalado que «tanto la Conselleria como el PP han solicitado estas exenciones al Ministerio en diversas ocasiones sin obtener respuesta». «Es una nueva muestra de la nula sensibilidad del sanchismo con los valencianos», ha afirmado.

«El Gobierno hace caja a costa de los damnificados y eso es inmoral e inadmisible. Exigimos que las ayudas se otorguen a fondo perdido y que el Estado deje de cobrar impuestos, intereses e IVA por las ayudas recibidas por todos los afectados. Mientras unos cumplen con las víctimas de la dana, a pesar de la infrafinanciación, otros incumplen sus promesas y hacen caja con el dolor de los valencianos», ha recalcado.

Por último, ha reiterado la petición de la Generalitat «para la celebración de una Comisión Mixta que acelere la reconstrucción económica y social que merece la Comunidad Valenciana». «El que se nieguen a constituirla casi once meses después de la catástrofe es una muestra más del desprecio a nuestra tierra», ha concluido.