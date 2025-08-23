Suscribete a
El PP acusa al PSOE de usar el agua como «arma política» para «castigar» a la Comunidad Valenciana

Los populares critican que mientras se beneficia a Castilla-La Mancha, la región valenciana resulta perjudicada

Imagen de la portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez
Imagen de la portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez ABC

ABC

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha acusado al PSOE de emplear la gestión del agua como «arma política«, favoreciendo a Castilla-La Mancha a costa de »castigar« a la región valenciana.

Así lo ha denunciado la portavoz de Agua del Grupo ... Popular en Les Corts, María Gómez, tras las declaraciones de la portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en las que reclamaba acelerar la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

