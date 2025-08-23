El PP acusa al PSOE de usar el agua como «arma política» para «castigar» a la Comunidad Valenciana

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha acusado al PSOE de emplear la gestión del agua como «arma política«, favoreciendo a Castilla-La Mancha a costa de »castigar« a la región valenciana.

Así lo ha denunciado la portavoz de Agua del Grupo ... Popular en Les Corts, María Gómez, tras las declaraciones de la portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en las que reclamaba acelerar la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, Gómez ha criticado que el Ejecutivo central y los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha ponen de nuevo «en riesgo el futuro del trasvase Tajo-Segura con decisiones arbitrarias que limitan el acceso al agua a miles de familias que dependen de este recurso para vivir».

Además, la parlamentaria ha recordado en vísperas de la Semana Mundial del Agua, que el trasvase «no es un capricho, sino una infraestructura esencial que desde hace 46 años garantiza agua de boca a más de 2,5 millones de personas y riego a 140.000 hectáreas en el sureste español».

Asimismo, María Gómez ha advertido de que los recortes impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez «suponen un golpe letal a nuestra agricultura, a la competitividad de nuestras empresas y a miles de empleos que dependen del agua».

Por todo ello, la portavoz popular ha exigido al Ejecutivo central que escuche a los regantes, a las organizaciones agrarias y a las instituciones valencianas que «llevan meses reclamando soluciones reales y no más castigos», así como ha defendido la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que garantice «un reparto solidario y sostenible del agua en España basado en criterios técnicos y no en decisiones políticas».

«Mientras el Consell de Carlos Mazón trabaja para asegurar el relevo generacional en el campo, el Gobierno de Pedro Sánchez pone trabas al desarrollo de nuestras tierras. No vamos a permitir que se condene a la Comunidad Valenciana a perder empleo, agricultura y futuro por motivos ideológicas», ha subrayado la parlamentaria.