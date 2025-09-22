Porcelona expone en Cersaie 2025 un espacio en nueve ambientes que muestran sus colecciones más innovadoras

Arranca CERSAIE 2025. Una nueva edición de la gran cita anual del diseño cerámico a la que Porcelanosa Grupo regresa con un espacio de 400 m², situado en el Hall 26, stand A296-B198. Durante los próximos cinco días, 22 al 26 de septiembre, la multinacional española presenta en Bologna Fiere sus últimas propuestas en pavimentos y revestimientos, así como las últimas tendencias en cocinas, baños e innovaciones en sistemas constructivos.

La principal feria del sector espera superar las cifras del año pasado en los que se alcanzaron las 95.000 visitas y un total de 607 expositores. Una previsión que confirmaría a Cersaie como el principal escenario para conocer las últimas tendencias y los productos más innovadores.

Porcelanosa ha preparado para la ocasión una instalación que recorre la esencia de las diferentes firmas del Grupo: Porcelanosa, Gamadecor, L'Antic Colonial, Butech, Noken, Krion y XTONE. En este ambiente sensorial y tangible, destaca la sala experiencial desarrollada por Krion para mostrar UNDORA®. Situado en el corazón del stand, este recorrido circular independiente descubre el nuevo material desde su origen matérico, remarcando unas texturas increíblemente fieles y un realismo sorprendente..

Articulada por la Sala Experiencial Undora®, situada en la parte central del stand, la propuesta de Porcelanosa Grupo está formada por 9 estancias. A ellas se accede a través del área de recepción en la que un sorprendente mostrador que fusiona XTONE y Krion® da la bienvenida a un espacio diáfano. Elementos audiovisuales se mezclan con expositores de Porcelanosa, L'Antic Colonial y UNDORA®, creados expresamente para la ocasión. Junto a ellos, encontramos una pieza personalizada de XLIGHT Limestone Marfil con los logotipos de las firmas que forman Porcelanosa Grupo.

Por su parte, la cocina-comedor cuenta con un nuevo diseño de Gamadecor revestido con XTONE Calatorao Nature y la novedad de Porcelanosa Limestone Bone en pavimento y XLIGHT Limestone Bone en revestimiento. Esta se abre a un imponente salón en el que la protagonista es la chimenea revestida con el mosaico Tessera Creams de L'Antic Colonial y la cerámica XLIGHT Grove de inspiración marmórea de Porcelanosa.

En cuanto al dormitorio, cálido y funcional, incorpora el Conjunto L Forma Countertop Izq. Forest Alba de L'Antic Colonial, el armario EMOTIONS Nogal Seda / Bronce Glass de Gamadecor y la colección cerámica XLIGHT Toscano Bone de Porcelanosa en suelos y paredes.

El resto de estancias corresponden a 6 propuestas de baño en los que las diferentes firmas de Porcelanosa Grupo han aplicado alguna de sus novedades, como las colecciones cerámicas Burlington Grey y Saddle Caliza de Porcelanosa. Pavimentos y revestimientos combinan a la perfección con nuevos elementos como la bañera Swan de Noken, la colección Eclipse de Krion (bañera, lavabos y espejo) o el mueble Saw de Gamadecor.

El porcelánico de gran formato XTONE tiene un papel protagonista en esta edición de Cersaie al contar con un espacio propio dentro del stand de Porcelanosa Grupo. Este se divide en un comedor, una cocina y un baño, conectados por un pasillo que incluye un lavabo rodeado de vegetación. Una propuesta ecléctica y con una estética visualmente atractiva en la que se muestran las cualidades de este sorprendente material a través de las nuevas colecciones Ceppo Caravelas, Mallorca Caliza, Negresco y Camouflage.

Otra de las zonas más destacadas en el stand de Porcelanosa Grupo en Cersaie 2025 es la dedicada a las griferías de Noken y las novedades de L'Antic Colonial. La sección cuenta con un exclusivo expositor que aporta un toque distintivo al ambiente. En él se pueden ver las últimas referencias de la firma especializada en equipamiento para baño como Mallorca o Lounge Fluid, junto a algunos mosaicos como Tree o Chester que suman originalidad a través de su relieve y formas diferentes.

Además, la instalación dispone de dos salas de reuniones decoradas en su interior con composiciones de los productos más representativos de Butech, así como los modelos más recientes de cerámica de pequeño formato S-Tile de L'Antic Colonial.

Por, último, cabe resaltar la envolvente que de nuevo está formada por una estructura de lamas desarrollada por Butech sobre el porcelánico de gran formato XTONE Camouflage. En ella encontramos el modelo XTONE Tadelakt en un acabado diferente por cada lado de la pieza (Sand y Smoke). Un original juego visual que define la piel exterior del stand de Porcelanosa Grupo en CERSAIE.