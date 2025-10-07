Porcelanosa celebrará la XXXII Muestra Internacional del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026

Porcelanosa Grupo celebrará, del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026, la XXXII Muestra Internacional en sus instalaciones centrales, ubicadas en Vila-real (Castellón). Un año más, los showrooms de Porcelanosa, Gamadecor, L'Antic Colonial, Butech, Noken, Krion, XTONE ... y XLIGHT se renovarán para presentar las últimas novedades en cerámica, materiales naturales, equipamiento para baños y cocinas, y soluciones constructivas avanzadas como fachadas ventiladas y sistemas industrializados.

«Tras el éxito de la última edición, que supuso una experiencia inmersiva que visitaron más de 800 profesionales del sector al día, la próxima Muestra reforzará la apuesta por la innovación, la sostenibilidad y las tendencias globales en interiorismo y arquitectura, con propuestas dirigidas al ámbito residencial, contract y retail», han destacado desde la compañía.

Además, la XXXII Muestra Internacional de Porcelanosa dará continuidad a la iniciativa surgida en la edición pasada en la que los asistentes pudieron disfrutar de una completa propuesta culinaria y una serie de afterworks celebrados en las exposiciones. «Una fusión entre diseño, música y gastronomía», han resaltado.