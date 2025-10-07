Suscribete a
ABC Premium

Porcelanosa celebrará la XXXII Muestra Internacional del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026

La anterior edición del evento atrajo el interés de 800 profesionales para conocer las novedades de las marcas del grupo y las tendencias en interiorismo

Una competición de estudiantes adolescentes los reta a gestionar criptomonedas y otras finanzas

Cartel anunciador del evento de Porcelanosa Grupo
Cartel anunciador del evento de Porcelanosa Grupo ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Porcelanosa Grupo celebrará, del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026, la XXXII Muestra Internacional en sus instalaciones centrales, ubicadas en Vila-real (Castellón). Un año más, los showrooms de Porcelanosa, Gamadecor, L'Antic Colonial, Butech, Noken, Krion, XTONE ... y XLIGHT se renovarán para presentar las últimas novedades en cerámica, materiales naturales, equipamiento para baños y cocinas, y soluciones constructivas avanzadas como fachadas ventiladas y sistemas industrializados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app