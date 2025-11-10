Un policía nacional, en coma tras una agresión en la calle con una piedra en Valencia

Según ha adelantado Las Provincias, este agente forma parte de la brigada de la Policía Judicial y estaba fuera de servicio cuando le atacaron. Agentes de la Policía Local lo encontraron en el suelo gravemente herido y los médicos decidieron inducirle el coma farmacológico para evitar daños.
Junto a la víctima, también hallaron una piedra y de ahí se ha deducido que pudo usarse para agredirle, probablemente porque había sorprendido a un ladrón en ese lugar, al ir de paisano y no alertar su presencia al malhechor.
En cualquier caso, la investigación abierta por la Guardia Civil todavía no puede dar nada por sentado y, por el momento, únicamente se puede dirigir a contar con imágenes de cámaras de seguridad, a la espera de que el oficial de la Policía Nacional esté en condiciones de recuperar la consciencia y declarar que le ocurrió el pasado fin de semana.
