Un policía nacional, en coma tras una agresión en la calle con una piedra en Valencia

Agentes locales encontraron a la víctima gravemente herido y la Guardia Civil investiga el ataque con la hipótesis de que sorprendió a un ladrón

Un policía ncional en labores de vigiliancia en las calles JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Un oficial de la Policía Nacional se encuentra hospitalizado en estado de coma inducido por la gravedad de las lesiones que ha sufrido tras una brutal agresión en la calle en Vinalesa (Valencia). Según los primeros indicios, alguien utilizó una ... piedra para golpearle en la cabeza.

