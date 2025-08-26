Pillan a un traficante de droga que aceptaba objetos robados como forma de pago para revenderlos en Marruecos

Imagen de los efectos intervenidos por la Policía Nacional en el punto de venta de droga

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un varón, de 43 años de edad, como presunto autor de un delito de receptación y tráfico de drogas tras descubrir que hacía servir su domicilio como un punto de venta de sustancias estupefacientes y almacén de numerosos objetos robados.

Según ha informado Jefatura en un comunicado, tras el registro se intervinieron multitud de joyas y material electrónico, como teléfonos de alta gama, tabletas y ordenadores portátiles. El operativo policial ha permitido desmantelar un importante punto de venta y receptación de efectos sustraídos.

La investigación policial se inició en torno a un domicilio ubicado en la zona norte de la ciudad de Alicante y que se utilizaba como punto de venta de sustancias estupefacientes y de recepción de objetos procedentes de distintos hechos delictivos.

En este sentido, las gestiones realizadas por los investigadores revelaron que los efectos y joyas robadas que se recepcionaban en el domicilio procedían de robos violentos y en viviendas cometidos por terceras personas, en su mayoría consumidores habituales de drogas. Tras efectuar los delitos acudían a la casa, donde los intercambiaban por sustancias estupefacientes o dinero.

Revendía los efectos robados a un precio superior

Los objetos de valor, una vez en posesión del investigado, eran revendidos por un precio muy superior, bien siendo introducidos en el mercado negro o transportándolos hasta Argelia o Marruecos, donde se vendían en casas de venta sin ningún tipo de control.

Con todo lo recabado hasta el momento, los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención del investigado. Tras ello, se llevó a cabo un registro domiciliario en el que se intervinieron multitud de joyas y material electrónico como teléfonos de alta gama, tablets y ordenadores portátiles —procedentes todos ellos de distintos hechos delictivos—, además de un comprobador electrónico de joyas y una lupa de precisión, objetos utilizados por profesionales de la joyería con el fin de verificar el grado de pureza de las piezas.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante. Con los efectos recuperados los agentes realizaron gestiones para comprobar su procedencia, pudiendo ser devueltos algunos de ellos a sus propietarios.