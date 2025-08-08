Pillan a un hombre intentando eludir un control y acaban descubriendo más de un kilo de cocaína en su coche

Suscribete a
La Guardia Civil detiene a un hombre en Carlet tras hallar bajo el asiento del copiloto de su coche una bolsa de basura con un paquete lleno de droga

Imagen del paquete de cocaína intervenido por la Guardia Civil en la localidad valenciana de Carlet
Imagen del paquete de cocaína intervenido por la Guardia Civil en la localidad valenciana de Carlet

Kike Cervera

Valencia

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad valenciana de Carlet a un conductor que transportaba más de un kilogramo de cocaína en el interior de su vehículo. Además, el arrestado intentó eludir el control policial sin éxito, pues los agentes lograron bloquearle el paso.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante un operativo de la Benemérita contra el tráfico de drogas y el consumo de sustancias estupefacientes, cuando un vehículo de color negro fue interceptado intentando evitarlo.

Al darse cuenta de la maniobra realizada, los efectivos policiales reaccionaron rápidamente y lograron bloquear el paso al conductor que trataba de huir con su vehículo.

Tras ello, los agentes realizaron un registro del interior del turismo y hallaron, bajo el asiento del copiloto, una bolsa de basura que albergaba un paquete compacto de 1,167 kilogramos. Tras realizar un test de detección de drogas, dio positivo en cocaína.

Por estos hechos, se procedió a la detención de un hombre de 32 años y nacionalidad española por un delito de tráfico de drogas. Además, se ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer la procedencia y el destino de la droga.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet.

