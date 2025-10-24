Suscribete a
ABC Premium

El «ladrón del mes» de Valencia, detenido tras una oleada de robos: vendían chapas con su cara

Asaltaba negocios en el barrio de Benimaclet y ya había sido arrestado en numerosas ocasiones por hechos similares

Tiran por el balcón a una mujer tras ser amenazada con una espada y traicionada por un amigo en Valencia

Imagen de la chapa del 'ladrón del mes' de Valencia, ahora detenido
Imagen de la chapa del 'ladrón del mes' de Valencia, ahora detenido GOATXA
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 33 años como presunto autor de hasta 19 robos con fuerza en comercios y bares del barrio de Benimaclet. Se trata de la persona que acuñó irónicamente una de las víctimas como el ... «ladrón del mes».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app