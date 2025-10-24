El «ladrón del mes» de Valencia, detenido tras una oleada de robos: vendían chapas con su cara

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 33 años como presunto autor de hasta 19 robos con fuerza en comercios y bares del barrio de Benimaclet. Se trata de la persona que acuñó irónicamente una de las víctimas como el ... «ladrón del mes».

Los agentes también arrestaron a otro hombre y una mujer por colaborar en algunos de los robos. Según detalla la Policía, accedían a los locales tras forzar persianas o rejas, sustrayendo el dinero de la caja registradora, así como dispositivos electrónicos. En el operativo se han intervenido y recuperado numerosos efectos robados en el domicilio del principal investigado.

Las investigaciones comenzaron este verano a raíz de diversas denuncias recibidas en la Comisaría de Distrito de Exposición en las cuales los perjudicados referían haber sufrido robos con fuerza en sus establecimientos comerciales o de hostelería, la mayoría de ellos ubicados en el barrio de Benimaclet.

Las primeras pesquisas, llevadas a cabo por agentes de Policía Judicial, permitieron identificar y detener el pasado 18 de septiembre a dos hermanos como presuntos autores de ocho robos con fuerza, en los que accedían a los locales tras forzar los accesos mediante gatos hidráulicos o aprovechar su escasa corpulencia para introducirse por las rejas. Asimismo, se averiguó que una tercera persona había colaborado en los hechos, por lo que también fue detenida y puesta a disposición judicial.

Pocos días después, se produjeron ocho nuevos robos con un modus operandi idéntico. Gracias a las indagaciones de los agentes, se pudo confirmar la participación en los recientes asaltos de uno de los dos hermanos detenidos anteriormente, el considerado principal autor, por lo que se le detuvo nuevamente el pasado 15 de octubre.

Seguidamente, se efectuó una entrada y registro en su domicilio, localizando numerosos efectos procedentes de los robos. Los policías intervinieron allí objetos que habían sido denunciados como sustraídos, entre ellos un patinete, una tableta o un ordenador portátil, que han sido posteriormente devueltos a sus legítimos propietarios.

Tras determinar su participación en tres nuevos robos con fuerza cometidos entre los días 18 y 21 de octubre, el mismo individuo fue arrestado por tercera vez en la tarde de este pasado jueves y pasará a disposición judicial en las próximas horas. En total, precisan las fuentes policiales, al principal autor se le imputan un total de 19 robos con fuerza, perpetrados entre marzo de 2022 y octubre de 2025.

«El ladrón del mes»

Uno de ellos fue en la tienda de Goatxa, popular en el barrio de Benimaclet, cuyo propietario se tomó con humor el robo y llegó a comercializar chapas con el texto 'Lladre del mes de Benimaclet' (Ladrón del mes de Benimaclet) y la imagen difuminada del asaltante extraída de las grabaciones de seguridad.

En las redes sociales del negocio, ironizaba: «¡Qué emoción! ¡mi primer intento de robo! yupii» Pues el tema es que desde la semana pasada justamente donde está mi tienda no funcionan las farolas (y mira que siempre que pago el trimestral siempre digo «esto pa' farolas») y digo 'TATE, que esto es llamar a los amigos de lo ajeno', así que normalmente hecho cortina por la noche pero la dejé levantada, para, si pasara algo, grabarlo, y nada más lejos, la misma noche, catapúm. Ahora viene lo terrible, como podéis ver en los videos, mira escrupulosamente todo lo que hay en la tienda, se da cuenta que todo es una puta mierda y se va. Y nada... pues que me ha hecho el ladrón lo mismo que me han hecho mis parejas toda la vida, un ghosting de manual».

Y añadía en el mismo tono: «Y es que el barrio está fatal, no Benimaclet, el cantante me refiero. Así que atentos, si veis a una persona encapuchada con perchas bajo el brazo corriendo subiéndolas a wallapop es que el ladrón ha vuelto. Que yo en tienda nunca dejo ni 20 euros en monedas, no tengo portátiles, ni móviles... vamos, nada de valor, y las planchas pesan como 500 kgs cada una y están aseguradas... pero bueno, que estéis al ojo que se nos está quedando muy buen barrio. Aaah!!! Lo más importante no se lo podrán llevar jamás mi corazón, porque ya me lo habéis robado todos y todas».

El comerciante puso a la venta en su web 100 unidades de las curiosas insignias que agotó inmediatamente. «Solo puedo daros las gracias por subvencionar mi gilipollez. He metido más stock en tienda, para los que se hayan quedado con las ganas, que me habéis petado el whatsapp a peticiones», comentaba.