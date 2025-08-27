Pillan a cuatro ladrones robando en una tienda de Castellón: guardaban su arsenal de herramientas en un coche de alta gama

Imagen del dinero en efectivo y las herramientas utilizadas por los ladrones en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, tres varones y una mujer, a quienes sorprendieron in fraganti durante la comisión de un robo con fuerza en un establecimiento de Castellón de la Plana, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El arresto se ha llevado a cabo en el marco de la Operación Verano Seguro 2025, con la que se refuerzan las vigilancias para evitar este tipo de hechos delictivos. En ese sentido, los agentes fueron comisionados por la Sala del 091 a un establecimiento donde se estaría produciendo un robo.

Una vez en el lugar, los policías observaron cómo la persiana del local comercial se encontraba subida unos 50 centímetros y, al aproximarse, observaron que los ahora detenidos salían con múltiples bolsas cargadas con efectos robados del interior del establecimiento.

Los arrestados contaban con multitud de herramientas para perpetrar robos con fuerza, las cuales fueron localizadas en el maletero de un vehículo de alta gama, propiedad de uno de los detenidos, estacionado en las inmediaciones del lugar del delito. Además, los agentes intervinieron también más de 800 euros en efectivo.

Uno de los arrestados, contaba con más de una decena de detenciones anteriores, la última de ellas el pasado mes de junio en Castellón. Además, a esta persona le constaba en vigor una requisitoria judicial por un juzgado de Ciudad Real por hechos similares cometidos en el año 2021.