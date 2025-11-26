Suscribete a
Pillado escalando un balcón para entrar a robar a una casa en el centro de Valencia

La Policía Local arrestó al ladrón y a otras dos personas que le hacían señas desde abajo para avisarle de la posible presencia de los agentes

Imagen de uno de los ladrones detenidos en el centro de Valencia
David Maroto

Valencia

La Policía Local de Valencia ha detenido a dos hombres y una mujer que fueron sorprendidos por los agentes mientras escalaban la fachada de un edificio ubicado en el barrio de Ciutat Vella, en pleno centro de la capital del Turia.

Los hechos ... ocurrieron sobre las 04:15 horas del pasado viernes, cuando la Sala 092 alertó a varias patrullas para que se dirigieran a la calle Hostal de Morella, donde varios testigos habían observado a individuos trepando por la fachada de un inmueble.

