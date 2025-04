Piden once años de prisión a un hombre que forzó sexualmente a su mujer y al pedirle la separación casi la estrangula

La Fiscalía solicita de forma provisional una pena de prisión de once años y once meses en el juicio a un hombre que forzó sexualmente a su mujer y, al día siguiente, cuando ella le pidió la separación, la agarró fuertemente por el cuello y podría haberla estrangulado si no hubieran acudido sus hijos, al escuchar los gritos.

Está acusado por un delito de agresión sexual con las agravantes de parentesco y desprecio de género, y por un delito de maltrato en el ámbito familiar, y se le juzga este martes, 15 de abril, en la Audiencia Provincial de Valencia, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La víctima se había negado a mantener relaciones sexuales -en una fecha sin precisar en 2021- en el domicilio familiar y a pesar de ello, según mantiene la acusación pública, el agresor la inmovilizó y la sometió sexualmente.

Al día siguiente, cuando ella le dijo que queríasepararse, la cogió fuertemente del cuello hasta que los hijos de la pareja acudieron al cuarto al oír los gritos, lo que aprovechó la mujer para abandonar la casa.