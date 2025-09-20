Piden ocho años de prisión para un hombre que intentó asesinar por la espalda a otro sentado en la barra de un bar

Acceso a la Ciudad de la Justicia de Valencia, sede del juicio

La Fiscalía solicita inicialmente una pena de prisión de ocho años de prisión para un acusado de intentar asesinar por la espalda a un hombre sentado en la barra de un bar, a quien acuchilló varias veces más al darse la vuelta y persiguió por la calle hasta que dos policías nacionales se interpusieron.

Se enfrenta a esta solicitud de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de atentado a agentes de la autoridad para los que se aprecia la eximente incompleta de alteración psíquica, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Ambos delitos se juzgan el próximo lunes, 22 de septiembre, por un suceso ocurrido el 24 de mayo de 2024 en un bar de Valencia.

El Ministerio Público sostiene que el encausado abordó por la espalda a la víctima, un hombre que estaba tomando algo en la barra exterior del local, y le pinchó con el arma en el cuello.

Cuando el agredido se giró, le volvió a clavar el cuchillo en el hombro izquierdo y en el brazo derecho.

La víctima intentó huir y comenzó una persecución que finalizó cuando una patrulla de Policía Nacional, requerida por varias personas, se interpuso entre ambos.

El agresor se encaró con los agentes e hizo ademán de acometer contra ellos, que le redujeron y detuvieron cuando vieron que seguía con la intención de atacar a la víctima