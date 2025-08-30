Piden 15 años de prisión para un agresor sexual y dos menos para su pareja por consentirlo como coautora

La Ciudad de la Justicia de Valencia, sede del juicio

La Fiscalía solicita provisionalmente 15 años de prisión para un hombre y 13 años para su compañera sentimental por un delito continuado de agresión sexual a menor de edad. Ambos son considerados autores porque la mujer no hizo nada por impedirlo aunque se repetía y lo sabía.

El Ministerio Público sostiene que el hombre atacó a su víctima en varias ocasiones entre 2017 y 2021 a la hija de su pareja, cuando la niña tenía entre 9 y 13 años de edad, en una vivienda ubicada en la ciudad de Valencia y otra de una localidad de la comarca del Camp de Túria.

MÁS INFORMACIÓN Usurpan la identidad de un empresario del acero y estafan 80.000 euros con la venta de material

El juicio está previsto para el próximo jueves, 4 de septiembre en la Audiencia Provincial, según han detallado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Además, la Fiscalía sostiene que la acusada y madre de la víctima era «perfectamente conocedora de los hechos» porque su hija se lo había comunicado y no hizo nada «para impedirlo», por lo que también le atribuye el delito en grado de autoría.