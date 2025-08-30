Suscribete a
Piden 15 años de prisión para un agresor sexual y dos menos para su pareja por consentirlo como coautora

La víctima sufrió los ataques en Valencia entre los nueve y los trece años sin que lo impidiera su madre aunque lo sabía

La Ciudad de la Justicia de Valencia, sede del juicio
La Ciudad de la Justicia de Valencia, sede del juicio MIKEL PONCE
José Luis Fernández

Alicante

La Fiscalía solicita provisionalmente 15 años de prisión para un hombre y 13 años para su compañera sentimental por un delito continuado de agresión sexual a menor de edad. Ambos son considerados autores porque la mujer no hizo nada por impedirlo aunque se repetía y lo sabía.

El Ministerio Público sostiene que el hombre atacó a su víctima en varias ocasiones entre 2017 y 2021 a la hija de su pareja, cuando la niña tenía entre 9 y 13 años de edad, en una vivienda ubicada en la ciudad de Valencia y otra de una localidad de la comarca del Camp de Túria.

El juicio está previsto para el próximo jueves, 4 de septiembre en la Audiencia Provincial, según han detallado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Además, la Fiscalía sostiene que la acusada y madre de la víctima era «perfectamente conocedora de los hechos» porque su hija se lo había comunicado y no hizo nada «para impedirlo», por lo que también le atribuye el delito en grado de autoría.

