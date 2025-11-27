Suscribete a
Ábalos ya está el Supremo para declarar ante el juez

Persecución para atrapar a un ladrón que robó 5.000 euros a una mujer tras pedirle un cigarro: «Se le caían los billetes»

El atracador detenido en Alicante agredió a la víctima y salió corriendo con el bolso hasta que fue neutralizado por los policías en los aledaños de un salón de juegos

Homicidios registra la clínica dental de Alzira donde atendieron a la niña fallecida de seis años

Imagen del detenido por robar 5.000 euros con el método del tirón a una mujer en Alicante
Imagen del detenido por robar 5.000 euros con el método del tirón a una mujer en Alicante ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 46 años por un robo con violencia ocurrido en la madrugada del pasado lunes logrando recuperar más de 5.800 euros y todas las pertenencias de la víctima, a la que asaltó ... a la salida de un salón de juegos. Los agentes realizaron una persecución a pie hasta localizar al presunto autor portando el bolso sustraído.

