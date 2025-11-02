Suscribete a
Feijóo y Mazón mantendrán una conversación «en las próximas horas» para abordar «las necesidades de la Comunidad Valenciana y el PP»

La periodista que comió con Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana, vuelve a su casa tras pasar por el hospital

La comunicadora está citada para declarar ante la juez de la causa judicial este lunes

La periodista que comió con Mazón, en el hospital a dos días de declarar ante la juez

La periodista Maribel Vilaplana
La periodista Maribel Vilaplana EFE

ABC

Valencia

La periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana, está en casa tras haber pasado por un hospital debido a una indisposición durante unas horas. Este lunes está citada a declarar como testigo en la causa ... sobre la gestión de la catástrofe.

