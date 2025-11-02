La periodista que comió con Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana, vuelve a su casa tras pasar por el hospital

La periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana, está en casa tras haber pasado por un hospital debido a una indisposición durante unas horas. Este lunes está citada a declarar como testigo en la causa ... sobre la gestión de la catástrofe.

Aunque este sábado, en su entorno más cercano habían mostrado preocupación por su estado de salud, en medio de las tensiones por su paso por sede judicial y las repercusiones políticas de su testimonio, ya se encuentran bien.

Fuentes próximas a la comunicadora mantienen que aquel día le llegó un mensaje por dicha aplicación de mensajería instantánea referente a un tuit de la televisión pública valenciana À Punt que hablaba del «virulento temporal que ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel».

Y señalan que Vilaplana no «dimensionó la importancia» de la información y no le mostró el contenido del vídeo aMazón, en contra de algunas noticias publicadas en sentido contrario.

El juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana dictó el pasado 23 de octubre una diligencia de ordenación en la que citaba a declarar como testigo este lunes, 3 de noviembre, a las 9.30 horas, a Vilaplana. Lo hizo en cumplimiento de la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que ordenó a la magistrada instructora recabar este testimonio.

Y es que la Audiencia estimó parcialmente en un auto el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y revocó la decisión adoptada por la jueza instructora de rechazar la declaración de la comunicadora. El órgano judicial considera, 'a priori', que no cabe descartar que la periodista escuchara, bien lo que el 'president' dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa junto con su ex número dos, Emilio Argüeso, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

Además, la Sala tuvo en cuenta la carta difundida por la propia periodista a través de los medios de comunicación. La Audiencia concluye que descartar la posibilidad de que la comunicadora, «en sede judicial, con las exigencias y características propias de una diligencia procesal, pudiera ofrecer elementos de interés a los que no hizo referencia en la carta que publicó, se revela precipitado».

Tique del parking

La juez de Nuria Ruiz Tobarra ha pedido a Vilaplana que aporte el tique del parking donde aparcó su vehículo en la Glorieta de València, «así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al president de la Generalitat en dicha fecha».

De esta forma, accedió a la petición de una acusación particular que había pedido que requiriera el justificante del parking al que fueron Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.