Suscribete a
ABC Premium

La periodista que comió con Mazón, en el hospital a dos días de declarar ante la juez

El entorno de Maribel Vilaplana se muestra preocupado por su estado de salud pero asegura que mantiene su intención de comparecer el lunes frente a la magistrada

Feijóo medita entre convocar ya elecciones en Valencia o elegir un sucesor a Mazón

Imagen de archivo de la periodista Maribel Vilaplana
Imagen de archivo de la periodista Maribel Vilaplana CÁMARA VALENCIA
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el día de la dana ha sufrido una indisposición este sábado por la tarde por la que se ha visto obligada a acudir ... a un hospital tan solo dos días antes de tener que declarar como testigo ante la juez que instruye la causa penal sobre la gestión de la emergencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app