La periodista que comió con Mazón, en el hospital a dos días de declarar ante la juez

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el día de la dana ha sufrido una indisposición este sábado por la tarde por la que se ha visto obligada a acudir ... a un hospital tan solo dos días antes de tener que declarar como testigo ante la juez que instruye la causa penal sobre la gestión de la emergencia.

Fuentes del entorno de la comunicadora confirman a ABC que se ha desplazado a un centro sanitario por una indisposición y, a la hora de esta publicación, continúa a la espera de una valoración médica y un diagnóstico.

De acuerdo con la misma información, la intención de Vilaplana continúa siendo asistir a la declaración judicial del próximo lunes para «cerrar este capítulo». Asimismo, se muestran preocupados por cómo toda la tensión generada tras hacerse públicos los últimos detalles de su comida con Mazón el día de la dana puede estar afectando a su salud. En caso de que no pudiera ir a testificar, tendría que presentar un informe médico al juzgado.

Este mismo sábado el diario 'Levante-EMV' ha publicado una información en la que asegura que la periodista habría mostrado un vídeo al jefe del Consell sobre las inundaciones sufridas en la localidad de Utiel. Según este medio, entre las 17.37 y las 17.40 horas del 29O, Mazón habló con la exconsellera de Interior Salomé Pradas y vio un vídeo de la situación de Utiel recibido por Vilaplana en su whatsapp.

Fuentes del entorno de la comunicadora consultadas aseguran que aquel día le llegó un mensaje por dicha aplicación de mensajería instantánea referente a un tuit de la televisión pública valenciana À Punt que hablaba del «virulento temporal que ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel». No obstante, remarcan que no «dimensionó la importancia» de la información y no le mostró el contenido del vídeo al presidente.

El lunes, a declarar

La juez de Catarroja que instruye el procedimiento lo descartó hasta en dos ocasiones, al entender que escuchar a Vilaplana supondría investigar directamente la actuación de Mazón, que todavía es aforado. Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha estimado parcialmente el recurso de una de las acusaciones particulares.

El órgano superior considera que esta diligencia es pertinente, pues puede aportar «información relevante», aunque debe limitarse a aquello que la testigo pudiera escuchar sobre las conversaciones telefónicas de Mazón con la exconsejera imputada Salomé Pradas o los comentarios que pudiera hacer sobre las decisiones que se estaban tomando en el Cecopi, el órgano que dirigía la emergencia, y la información que manejaban los asistentes a esa reunión, objeto de la causa judicial.

En la última semana, se conocieron nuevos detalles de la despedida de Mazón y Vilaplana, en las horas críticas de la riada, en la que el presidente autonómico la habría acompañado hasta el parking donde tenía aparcado su vehículo. En este sentido, la magistrada le ha solicitado que acredite el tique del aparcamiento para validar su hora de llegada y salida del mismo.