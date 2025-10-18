Suscribete a
El periodista de ABC Toni Jiménez recibe el XXXIX Premio Fundación Unicaja de Artículos Periodísticos

El reportaje 'Lope de Vega dijo la verdad', publicado en 2021, fue elegido por el jurado de esta edición por su aportación a una de las figuras clave de la literatura española

Lope de Vega dijo la verdad: el Fénix batalló en la Armada Invencible

El responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, y el periodista Toni Jiménez durante la entrega del galardón
El responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, y el periodista Toni Jiménez durante la entrega del galardón ABC

ABC

Valencia

El ganador del XXXIX Premio Fundación Unicaja de Artículos Periodísticos, el periodista y delegado de ABC Comunidad Valenciana Toni Jiménez, ha recogido esta semana el galardón en un acto celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga.

El responsable de Literatura de la ... Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, ha sido el encargado de entregar el premio al comunicador valenciano, por su reportaje 'Lope de Vega dijo la verdad', publicado en la sección 'Enfoque' de ABC en octubre de 2021.

