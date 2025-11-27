Suscribete a
Pérez Llorca mete en su programa de investidura todas las exigencias de Vox

El candidato del PP avanza que sus primeras palabras como presidente de la Generalitat serán para pedir perdón a las víctimas de la dana en un discurso sin referencias explícitas a Carlos Mazón

Directo | Sigue la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

Juanfran Pérez Llorca durante su discurso en las Cortes Valencianas
Toni Jiménez

Valencia

El candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha apelado a Vox, este jueves en su discurso en el debate de investidura en las Cortes Valencianas, rechazando el pacto verde europeo y la inmigración ilegal, defendiendo la energía nuclear y reclamando obras ... hidráulicas que frenen catástrofes como la de la dana que arrasó la provincia de Valencia. Eran las líneas que la formación de Santiago Abascal había marcado para otorgar su necesario apoyo a Llorca en la votación de esta tarde.

