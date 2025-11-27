Pérez Llorca mete en su programa de investidura todas las exigencias de Vox

El candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha apelado a Vox, este jueves en su discurso en el debate de investidura en las Cortes Valencianas, rechazando el pacto verde europeo y la inmigración ilegal, defendiendo la energía nuclear y reclamando obras ... hidráulicas que frenen catástrofes como la de la dana que arrasó la provincia de Valencia. Eran las líneas que la formación de Santiago Abascal había marcado para otorgar su necesario apoyo a Llorca en la votación de esta tarde.

El aspirante a relevar a Carlos Mazón ha calificado el pacto verde europeo como «la mayor amenaza» para los agricultores por sus «objetivos inasumibles». Exigirá a Europa «igualdad real de condiciones» frente a quienes quieren vender sus productos dentro de sus fronteras y contra los aranceles que «discriminan nuestros productos». Ha abogado por defender al sector frente a Bruselas y al Gobierno de España y «una impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en un dogma».

Pedirá el mismo «rigor y sentido común» también para el futuro de la energía nuclear: «No quiero volver a ver un apagón en la Comunidad Valenciana, ni que dependa energéticamente de ningún territorio, ni de decisiones arbitrarias de un dirigente que toma decisiones a miles de kilómetros de aquí». «Cofrentes no se cierra». «Me quedo con Cofrentes», antes que con Rusia, ha aseverado, advirtiendo de que está en juego el precio de la luz para familias y empresas.

En paralelo, ha reivindicado la necesidad de acometer obras hidráulicas antirriadas -«sin que el gobierno de España las bloquee por criterios ideológicos» para proteger a las personas- como la presa de Cheste o la de Villamarxant, además de la reparación de Forata, así como la ejecución de las actuaciones en el barranco del Poyo o la Saleta.

Llorca se ha extendido hablando de inmigración. Ha llamado a «proteger un marco de convivencia» y ha utilizado unas palabras del presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, para denunciar la hipocresía« de que el mismo discurso sea »de integración« en un sitio y »racista« en otro.

«No podemos mirar hacia otro lado cuando llega gente que pretende mantener prácticas que chocan con nuestro valores de igualdad y de libertad o de dignidad a la mujer y que no respetan la ley», ha sostenido, afirmando que el tiempo ha demostrado que Vox tenía razón al pedir abordar el debate migratorio cuando abandonó la Generalitat en julio de 2024.

«No hay que tener miedo a conocer las cifras reales de delincuencia en origen de quienes cometen los delitos», ha subrayado. El Ejecutivo regional seguirá oponiéndose al reparto de menores no acompañados y exigirá a Pedro Sánchez la vigilancia exterior de las costas valencianas.

Llorca ha hecho balance de la reconstrucción posdana y ha agradecido a Vox que haya trabajado «con responsabilidad y altura de miras». Ha anunciado que, si es investido, sus primera palabras serán para «pedir perdón en nombre de la Generalitat Valenciana» a las 229 víctimas de la dana en la provincia de Valencia, -«ha sobrado mucha gresca y mucho insulto» entre todos los partidos, ha dicho-, al tiempo que exigirá las mismas responsabilidades políticas al Gobierno de España. Se trata, ha indicado, de «una cuestión de Estado en la que el Estado no puede fallar», por lo que ha exigido que se pongan en marcha obras hidráulicas y nuevos protocolos de emergencia.

En ese sentido, ha reclamado que se constituya una comisión mixta entre el Ejecutivo central y el autonómico para que que haya «más coordinación» y «para ser más rápidos y eficaces» en la rehabilitación de la zona cero.

Vox no ha anunciado su apoyo

Pérez Llorca ha entrado al hemiciclo acompañado de la alcaldesa de Valencia y diputada, María José Catalá. A su lado se sienta el nuevo portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor. Para relevar a Carlos Mazón, tras su dimisión, al frente del Gobierno autonómico necesita el apoyo de los trece diputados de Vox, que con los cuarenta parlamentarios populares sumará mayoría absoluta en la cámara.

La formación de Santiago Abascal ha evitado confirmar públicamente su respaldo al actual secretario general del PP valenciano y alcalde de Finestrat. No anunciarán el sentido de su voto hasta que no escuchen al completo el discurso -sin límite de tiempo, aunque contará con alrededor de una hora de duración- con el que se ha abierto la sesión, que ha contado con partes en valenciano y en castellano.

No obstante, si no hay sorpresa, Llorca acabará la jornada de este jueves siendo elegido como el octavo presidente de la Generalitat Valenciana, por lo que tendrá que renunciar como alcalde Finestrat. El «sentido» del parlamento de Llorca, aunque no su literalidad, así como las negociaciones con los de Abascal, han contado con el aval de Génova, que busca abrir una nueva etapa en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con fuentes de la cúpula del PP.

Tras la intervención del candidato será el turno para que los grupos parlamentarios fijen su posición. Tienen media hora para hacerlo. Pérez Llorca puede contestarles conjunta o separadamente también durante máximo 30 minutos. Todos tienen derecho después a un turno de réplica de diez. La votación pública se hará por llamamiento: Sí, no o abstención.

No habrá representación de la dirección nacional del PP, en una jornada de alto voltaje en el Congreso de los Diputados, donde se votará el techo de gasto.