Pérez Llorca estrena liderazgo en Madrid y pone el foco en el vínculo entre Morant y Ábalos

El presidente electo de la Generalitat acude a la manifestación convocada por el PP donde ha reivindicado la «estabilidad valenciana» ante el «fango» del Gobierno de Sánchez

Imagen del presidente electo de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorcan, en la manifestación contra Sánchez en Madrid ABC
David Maroto

Valencia

El presidente electo de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estrenado su nuevo liderazgo autonómico durantela manifestación convocada por el PP en Madrid contra el Gobierno de España tras la entrada en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo ... García. El dirigente alicantino ha llegado con el éxito de la investidura como carta de presentación y ha reivindicado la «estabilidad» de su ejecutivo frente al «fango» de Pedro Sánchez.

