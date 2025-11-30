Pérez Llorca estrena liderazgo en Madrid y pone el foco en el vínculo entre Morant y Ábalos

El presidente electo de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estrenado su nuevo liderazgo autonómico durantela manifestación convocada por el PP en Madrid contra el Gobierno de España tras la entrada en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo ... García. El dirigente alicantino ha llegado con el éxito de la investidura como carta de presentación y ha reivindicado la «estabilidad» de su ejecutivo frente al «fango» de Pedro Sánchez.

El también secretario general del PPCV ha recordado que el mismo día que fue investido como sucesor de Mazón el Gobierno de España no pudo aprobar sus propuestas en el Congreso de los Diputados, por lo que ha resaltado «la gran diferencia» entre una administración y otra, y ha insistido en que «lo que quiere la sociedad es estabilidad, está cansada de tanto lío y follón».

Pérez Llorca ha subrayado que «desde la Comunidad Valenciana estamos demostrando que las cosas se van a hacer bien y se están haciendo bien y más si lo comparamos con lo que está pasando con el Gobierno». El jefe del Consell ha lamentado que la situación del Gobierno está estrechamente ligada «a los socialistas valencianos» puesto que «Ábalos es el dos del PSPV, y me preocupa ese vínculo de Ábalos y Cerdán con Diana Morant y creo que eso es algo que nos tienen que explicar».

«Solo con estabilidad se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos» ha acentuado el exalcalde de la localidad alicantina de Finestrat, a la vez que ha manifestado que «el Gobierno no lo puede ofrecer y por lo tanto yo creo que sería más correcto convocar elecciones y estoy convencido de que el señor Feijóo será el presidente de España».

Comisión mixta

Por otro lado, ha reclamado una vez más al Gobierno la constitución de una comisión mixta para la reconstrucción tras la dana porque «es lo que merecen todos los valencianos». Sin embargo, ha recordado que «hasta la fecha no han cumplido con la Comunidad». «Soy un poco pesimista, pero lo voy a intentar», ha añadido.

En ese sentido ha destacado que «hay que seguir trabajando la reconstrucción» y ha puesto en valor «el gran trabajo por parte del Consell de Carlos Mazón, hay que reconocerlo, se estaba trabajando muy bien la reconstrucción y en esa línea vamos a continuar».

Juanfran Pérez ha apuntado que «los valencianos decidieron en el año 2023 apostar por el cambio en la Comunidad, por bajar impuestos, por apostar por nuestro campo, por nuestra industria, por simplificar la administración y en esa línea vamos a seguir trabajando».