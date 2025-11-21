Pérez Llorca declara como testigo ante la juez de la dana con el foco en el cruce de llamadas con Pradas y Mazón

El candidato del PP para presidir la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca declara como testigo este viernes ante la juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024. La magistrada acordó que compareciera en el procedimiento ... al entender que puede proporcionar información sobre lo que ocurrió aquella fatídica tarde en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la crisis, a partir de las llamadas que intercambió con el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la exconsellera responsable de emergencias Salomé Pradas, imputada en el procedimiento judicial.

El también secretario general del PP valenciano ha acudido a las 11.10 horas de la mañana a los juzgados de Catarroja, donde ha evitado las cámaras al acceder en coche por la parte trasera, para un interrogatorio en el que está obligado a decir la verdad.

La causa penal, abierta por presuntos homicidios y lesiones imprudentes, está centrada en el proceso de toma de decisiones que se llevó a cabo en el órgano que dirigía la crisis a partir de las 17h -cuando empezó el encuentro con Pradas al mando- y que derivó en el envío del ES-Alert a las 20.11h.

Pérez Llorca se someterá a un debate de investidura el próximo jueves en las Cortes Valencianas tras la dimisión de Carlos Mazón, para lo que sigue negociando el apoyo necesario de Vox. Al citarle, la instructora recalcó el «vínculo» y la «cercanía» con el presidente que la investigada le atribuía a Pérez Llorca, pues entre sus contactos telefónicos figuraba como 'Juanfran Mazón'.

MÁS INFORMACIÓN Pérez Llorca da por hecha la investidura con Vox sin un pacto firmado

En el registro de llamadas aportado por Pradas consta una llamada perdida con Pérez Llorca a las 18.57h. A esa misma hora, en el listado -de elaboración propia- de Carlos Mazón se refieren dos llamadas con el que está llamado a ser su sucesor. Un minuto después, a las 18.58h, Pradas llamó a Pérez Llorca y habló con él durante 14 segundos. El hasta ahora portavoz parlamentario popular se comunicó con la exconsellera a las 18.59h, pero la conversación apenas duró nueve segundos.

La juez quiere indagar en la información que intercambiaron los tres en este cruce de comunicaciones, teniendo en cuenta que Pradas y Mazón ya habían hablado, con el Cecopi en marcha, a las 17.37h (dos minutos), las 18.16h (siete minutos), las 18.25h (43 segundos) y las 18.30h (33 segundos).