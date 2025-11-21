Suscribete a
ABC Premium

Pérez Llorca declara como testigo ante la juez de la dana con el foco en el cruce de llamadas con Pradas y Mazón

La magistrada cree que puede aportar información sobre lo que ocurría en el Cecopi a partir del intercambio de comunicaciones telefónicas aquella tarde

El pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca será el jueves 27 de noviembre

Sigue en directo la entrega del Toisón de Oro hoy

Imagen de archivo del candidato del PP para presidir la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca
Imagen de archivo del candidato del PP para presidir la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca EP
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Catarroja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El candidato del PP para presidir la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca declara como testigo este viernes ante la juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024. La magistrada acordó que compareciera en el procedimiento ... al entender que puede proporcionar información sobre lo que ocurrió aquella fatídica tarde en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la crisis, a partir de las llamadas que intercambió con el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la exconsellera responsable de emergencias Salomé Pradas, imputada en el procedimiento judicial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app