Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Pérez Llorca calla, Catalá se ve como alcaldesa y Mompó niega que se postulara para suceder a Mazón

El PP valenciano rechaza roces con Génova en la búsqueda de un relevo para el presidente de la Generalitat en funciones

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este martes en un acto
Toni Jiménez

Valencia

En las Cortes Valencianas, poco antes de que se conociera la llamada de Alberto Núñez Feijóo a Santiago Abascal, este martes nadie sabía nada sobre el proceso de sucesión de Carlos Mazón tras haber dimitido como presidente de la Generalitat. En el PP ... no quisieron oficializar a ningún candidato, más allá de garantizar que presentarán uno en «tiempo y forma», en los doce días de plazo que tienen. En Vox tampoco quisieron hacer valoraciones. «Tengo conocimiento de la noticia de ABC, la he leído», respondía su portavoz José María Llanos, al ser cuestionado por Juanfran Pérez Llorca, el nombre que Génova ha trasladado a Vox para ocupar temporalmente el despacho del Palau de la Generalitat.

