Pérez Llorca calla, Catalá se ve como alcaldesa y Mompó niega que se postulara para suceder a Mazón

En las Cortes Valencianas, poco antes de que se conociera la llamada de Alberto Núñez Feijóo a Santiago Abascal, este martes nadie sabía nada sobre el proceso de sucesión de Carlos Mazón tras haber dimitido como presidente de la Generalitat. En el PP ... no quisieron oficializar a ningún candidato, más allá de garantizar que presentarán uno en «tiempo y forma», en los doce días de plazo que tienen. En Vox tampoco quisieron hacer valoraciones. «Tengo conocimiento de la noticia de ABC, la he leído», respondía su portavoz José María Llanos, al ser cuestionado por Juanfran Pérez Llorca, el nombre que Génova ha trasladado a Vox para ocupar temporalmente el despacho del Palau de la Generalitat.

Pérez Llorca -secretario general del PPCV- fue el protagonista ausente de la jornada en las Cortes y sigue guardando silencio. Delegó en su portavoz adjunta, como ocurre en otras ocasiones por su agenda de alcalde, y no asistió a la junta de 'síndics' (portavoces) tras la que se confirmó lo que señala el reglamento de la Cámara: no habrá más plenos hasta el de investidura, previsto para la última semana de noviembre.

Quien sí rompió su silencio fue otra diputada autonómica que también ha estado en las quinielas, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. El debate sucesorio del fin de semana y el choque entre la dirección autonómica y la nacional del partido la pillaron de viaje oficial a Nueva York. Catalá fue menos contundente que en otras ocasiones, al recalcar que su proyecto político está en el Ayuntamiento de la capital del Turia.

Ayer enfrió de nuevo la posibilidad de volver a dar el salto al plano autonómico -ya fue portavoz y consejera en la etapa de Alberto Fabra en la Generalitat- y no se pronunció sobre el relevo, apelando a la prudencia y al respeto. «Vamos a resolver esta situación de forma ágil y bien», se limitó a decir. Interrogada sobre si se ve como candidata en unas hipotéticas elecciones, que podrían celebrarse en marzo si no hay acuerdo con Vox, respondió: «Me veo como alcaldesa abriendo un centro de mayores, que es lo que voy a hacer ahora mismo».

Si bien Catalá está convencida de que su sitio está en el ayuntamiento, existe cierto malestar en su entorno por los movimientos de la cúpula autonómica del PP y los líderes provinciales, que el viernes celebraron una reunión -en las horas críticas en las que se dirimía el futuro de Mazón- en la que se apostó por Vicent Mompó como candidato de consenso en caso de se convocaran comicios. Algo que se ha interpretado como una forma de cortar el paso a la opción favorita de Génova.

Fue un encuentro de «análisis», defendió ayer el propio Mompó, en el que Mazón les «orientó más o menos lo que él pensaba o dejaba de pensar». La relación con Génova, dijo, es fluida, y rechazó cualquier roce. También negó que se haya «postulado, ni nada parecido» para suceder al ahora presidente en funciones, rechazó anticipar si se presentará como candidato y descartó que sea el momento para un congreso de partido, pese a la presión que ejerce el expresidente Francisco Camps.

«La dirección nacional del PP, que es la que tiene la última decisión y así lo marcan los estatutos, escuchará lo que quieren los valencianos», aseveró sobre la sucesión en marcha. Su relación con Pérez Llorca es «excepcional» porque hablan «a diario», mientras «Catalá es normal que guste a Génova». «Nos gusta a todos», apuntó, tras lo que agregó que ella ya ha dejado claro y a él le consta que «está muy contenta donde está» ahora.

Y mientras, el Gobierno autonómico en funciones -así estará hasta que se invista a otro presidente, sea por relevo parlamentario o tras unos comicios- sigue con su agenda. Ayer mantuvo su reunión semanal en Alicante, con Mazón en cabeza, para oficializar la salida del encargado de poner en marcha la reconstrucción tras la dana, Francisco José Gan Pampols, cuyas competencias y el rango de vicepresidente han pasado ahora al consejero de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. Ante esta situación de interinidad y la incertidumbre sobre cuánto puede prolongarse, los empresarios valencianos advierten de los problemas que pueda acarrear en el empleo y en las inversiones.