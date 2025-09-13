Perdonan la deuda a un hombre que llegó a dormir en la calle tras perderlo todo por una estafa de internet

Sin vivienda ni empleo, su situación se agravó hasta el punto de verse obligado a dormir en la calle y a depender de la ayuda de amigos para cubrir necesidades básicas como ducharse. Esta es el calvario que tuvo que vivir un vecino de Alicante tras ser víctima de una estafa vinculada a inversiones en criptomonedas.

Dos años después, la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia a favor del alicantino y ha aprobado la exoneración de la deuda de más de 50.000 euros, tal y como han detallado los abogados de la víctima del despacho Ölima Legal a ABC.

Los hechos se remontan a 2023, cuando el afectado fue engañado a través de internet con la promesa de obtener grandes beneficios mediante la compra de criptomonedas. Sin embargo, cuando intentó retirar el capital, le exigieron el pago de supuestos impuestos y comisiones, lo que le llevó a solicitar préstamos bancarios para cubrir las cantidades.

La progresiva demanda de créditos derivó en una creciente espiral de endeudamiento, lo que le llevó a vender su casa en un intento de resolver su situación. La víctima vendió su vivienda por 50.000 euros, cantidad que destinó íntegramente a amortizar parte de la deuda.

Tras vender su casa, el hombre tuvo que dormir en la calle, pasando meses sin un lugar estable donde vivir. En ese tiempo, llegó a ducharse en el gimnasio de un amigo y residió temporalmente en un cuarto de un conserje. Finalmente, consiguió alquilar una habitación y llegó a compaginar tres trabajos simultáneos para salir adelante.

No obstante, a pesar de pagar parte de la deuda con el dinero obtenido con la venta de su inmueble, todavía tenía pendiente abonar 45.000 euros correspondientes a préstamos, que ahora han sido perdonados, más otros 6.000 de deuda con Hacienda, cantidad que también ha sido condonada al encontrarse dentro del límite legal de 10.000 euros para créditos públicos.

La estafa ha sido denunciada ante la Policía, que actualmente mantiene una investigación abierta.