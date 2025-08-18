Un pequeño pueblo de Valencia celebra el nacimiento «histórico» de dos bebés en una misma semana

Zarra, un pequeño municipio de la comarca valenciana del Valle de Ayora, con apenas 372 habitantes, celebra estos días el nacimiento de dos nuevos vecinos en una misma semana. Se trata de un hecho «histórico» en una población donde no nacía ningún bebé desde 2023. Por ello, el pueblo ha recibido como una «doble bendición» la llegada de Dafne Livier y Damián, que llegaron al mundo con dos días de diferencia: el 2 y el 4 de julio, respectivamente, en el hospital de Almansa.

Este doble nacimiento ha servido para que desde el municipio se vuelva a reclamar la necesidad de un pediatra que pueda atender a los niños de un pueblo que nunca ha contado con esta especialidad.

El último bebé nacido antes de Dafne Livier y Damián fue justamente la hermana mayor de Damián, Joana. Según han señalado fuentes municipales, en los registros de la localidad no consta que en el pasado hayan nacido dos bebés la misma semana, lo que convierte este hecho en «histórico».

MÁS INFORMACIÓN

«Siempre es motivo de celebración que nazca un bebé en el pueblo, porque las calles se llenan de vida con los niños correteando y ayuda mucho al mantenimiento de servicios como el colegio», ha destacado el alcalde de Zarra, Raúl Martínez, quien añade: «Cada niño o niña que nace no es solo un nuevo vecino: es una semilla de esperanza, un motivo para seguir luchando y un símbolo vivo de resistencia».

Las progenitoras de dafne Livier y Damián salían de cuentas el día 1 de julio, un dato que «añade un toque especial a esta historia de vida y arraigo», han destacado desde el Ayuntamiento. Los dos recién nacidos han celebrado su primer mes de vida en plenas fiestas patronales, que Zarra ha culminado este pasado domingo 10 de agosto.

En busca de oportunidades

Una de las cosas que el alcalde del pueblo ha señalado de este nacimiento es el hecho de que ambos bebés nacen en familias que no son originarias de Zarra, sino que llegaron al pueblo al encontrar allí oportunidades laborales.

Damián es hermano de Joana, que tiene dos años y medio y es hija de la gaditana Estefanía y del paternero Joan mientras que Jaime, de diez años, y Santiago, de cuatro, son los hermanitos de Dafne, hijos de una pareja procedente de México: Raúl, quien estudió en su país técnico en Farmacia y Biología y ahora está en proceso de homologación en España, y Lorelei, que es arquitecta, aunque ahora no ejerce.

Raúl trabaja en estos momentos en el Balneario de Cofrentes, como camarero. Sus pequeños cursan en la escuela rural de Zarra, un símbolo más de la apuesta por el futuro que realiza esta familia, que vinieron, en noviembre de 2023, huyendo de la inseguridad ciudadana de México, según informa el consistorio en un comunicado. Aquí además se asentaban ya los padres de Lorelei, quienes llegaron en 2022.

«Vinimos buscando seguridad, sobre todo para los niños, y hemos encontrado mucha paz vecinal»﻿, explica Lorelei en el comunicado. Su padre desarrolla su profesión online como periodista, lo que le permitió dar el paso y dejar atrás su tierra. «Nosotros le hemos seguido, aunque de momento no podemos ejercer nuestras titulaciones», ha continuado.

Ganadería ecológica

Por otro lado, Estefanía y Joan son técnicos agrícolas, especialistas en ganadería ecológica, y actualmente regentan una empresa en el municipio con más de 450 cabras de raza premium (Malagueña). De hecho, ellos son «los únicos» que la tienen en toda la Comunidad Valenciana.

Estefanía y Joan llegaron a Zarra «por casualidad». Ambos coinciden que han levantado su negocio por ellos mismos y que el Ayuntamiento «no se lo ha puesto difícil, para implantar un negocio que le ha dado más vida al pueblo y recupera su esencia ganadera», explican.

Algunos vecinos les han vendido terrenos para que puedan seguir desarrollando su actividad ganadera en los campos de Zarra, donde es habitual ver a Joan con sus cabras. La leche gestionada por estos jóvenes va íntegra a una empresa de la Llosa de Ranes.

Peticiones de pediatra

Sin embargo, a pesar de «esta vida que florece», el Ayuntamiento apunta que las familias de Zarra enfrentan un «desafío importante»: la ausencia de servicio de pediatría en el municipio y en el cercano Teresa de Ayora. Ante esta situación se están presentando peticiones para solicitar la presencia que garantice la atención sanitaria infantil, esencial para los más pequeños.

En esta línea, el alcalde explica que la despoblación es un «problema» importante en Zarra, ya que «al final somos muy pocos habitantes, apenas 372, que disminuyen con los años, ya sea por el fallecimiento de los más mayores o porque los jóvenes se van fuera a estudiar y trabajar. Es posible que luego vuelvan, pero no siempre ocurre», ha destacado Martínez.

Zarra es un pueblo que «nunca» ha tenido pediatra, y el alcalde reconoce que sabe que es «imposible» disponer de asistencia pediátrica en exclusiva para el municipio, pero reclama la necesidad de que se cumplan los servicios de pediatría en el Centro de Salud de Ayora.

Según ha especificado Martínez, a día de hoy «no hay pediatra» para la comarca debido a que hay «problemas» con la cobertura de plazas que está dificultando la asistencia médica. «Igualmente, tampoco puede haber un solo pediatra para toda la comarca. Lo ideal sería tener uno para los niños de Zarra y los de Teresa de Ayora, porque si no puede llegar a haber demasiada carga de trabajo», ha señalado.

El alcalde ha vuelto a expresar que estos nacimientos «suponen una inyección de energía y esperanza para nuestro pueblo« y ha reconocido la importancia de reclamar servicios públicos adecuados que acompañen a quienes deciden apostar por Zarra y su futuro.