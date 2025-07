El Parlamento Europeo investigará la gestión de la dana tras el voto a favor del PP

Europa escuchará a las víctimas de la dana de Valencia después de que este miércoles se haya aprobado la petición presentada por la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O para comparecer en el Parlamento Europeo. La medida responde a la iniciativa suscrita por los afectados, quienes el pasado mes de mayo viajaron a Bruselas para trasladar sus reivindicaciones a los eurodiputados.

Así, la petición, presentada por el grupo de los socialdemócratas, ha salido adelante tras cuatro intentos previos en los que el PP se opuso por considerar que el texto estaba «politizado». Cabe recordar, que el portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, trasladó que su única objeción era que el título de la investigación no prejuzgase el resultado del debate en la comisión de Peticiones.

No obstante, este miércoles la petición ha obtenido luz verde y el Partido Popular europeo ha cumplido el compromiso que adquirió con las asociaciones de víctimas de la dana, respaldando en la reunión de coordinadores de grupo político, la solicitud de abrir una investigación sobre la gestión de la catástrofe en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Así, esta investigación tiene como objetivo escuchar a las víctimas, conocer la verdad de los hechos y garantizar que se apliquen de forma efectiva las directivas europeas sobre gestión del riesgo de inundaciones y protección civil, tal y como detalla el comunicado emitido por la agrupación política este miércoles.

En este sentido, Pons ha reiterado la voluntad de que «se conozca la verdad de los hechos y se repare y proteja a los ciudadanos que vieron sus vidas rotas por las inundaciones».

No obstante, el presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia, Christian Lesaec, ha trasladado a ABC que algunas personas que conforman la entidad han mostrado cierta «desconfianza», puesto que «hasta que no lo vean, no se lo creen» y se preguntan que «por qué ahora y no en su momento cuando se hizo la reunión con González Pons». Sin embargo, Lesaec defiende que esta media es positiva y que «las asociaciones de víctimas debemos de estar ahí y que se pueda escuchar nuestra voz».

«No buscamos culpables, sino respuestas»

Por otra parte, desde la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo destacan que esta decisión refleja «la necesidad de generar políticas de prevención y también que las instituciones europeas sean conscientes de la magnitud de esta tragedia». En este sentido, subrayan que el objetivo de la iniciativa es avanzar en la reparación de los daños sufridos, facilitar la reconstrucción de las infraestructuras afectadas y, sobre todo, impulsar medidas que permitan evitar que una catástrofe de estas dimensiones pueda repetirse en el futuro.

Asimismo, Esteban González Pons ha destacado que «desde el Parlamento Europeo tenemos que trabajar para que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la movilidad y a una buena administración». «Esta investigación debe guiarse por los principios de honestidad y verdad. No buscamos culpables, sino respuestas y soluciones duraderas», ha concluido.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia y la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0, viajaron hasta Bruselas para trasladar su testimonio a las autoridades europeas en busca de respaldo institucional frente a los daños sufridos.