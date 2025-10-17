Suscribete a
ABC Premium

El Palau de la Música reabre este viernes la Sala Iturbi tras reparar el falso techo que se desprendió en julio

La Orquesta de Valencia abre la temporada 2025-2026 con el estreno en España de Mural de Sánchez-Verdú, bajo la dirección de Alexander Liebreich

Una llamada entre Aemet y Emergencias la tarde de la dana: «El agua corre y la absorción del terreno es prácticamente nula»

Imagen de la Sala Iturbi del Palau de la Música
Imagen de la Sala Iturbi del Palau de la Música ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Palau de la Música reabrirá este viernes la Sala Iturbi para el concierto de apertura de temporada 2025-2026, en el que la Orquesta de Valencia interpretará la Sinfonía nº 44 'Fúnebre' de Joseph Haydn, la Sinfonía nº 1 de Brahms y ... el estreno en España de 'Mural', de José María Sánchez-Verdú, compositor en residencia del presente curso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app