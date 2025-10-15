«Un país sólo con funcionarios no puede sostenerse»: jóvenes empresarios contra el Gobierno por subir cuotas al autónomo

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) ha recriminado al Gobierno por su anuncio de subir las cuotas a los autónomos, «una decisión incomprensible y alejada de la realidad», a su juicio. «Un país sólo con funcionariosno ... puede sostener su sistema productivo», ha alertado la presidenta de esta entidad, Paz Navarro.

Más allá de opiniones, han resumido el sinsentido que consideran esta mayor presión fiscal con un dato elocuente: «Es inasumible que se plantee que un autónomo con ingresos inferiores a 670 euros mensuales deba pagar 217 euros de cuota; con estas condiciones, es imposible mantener un negocio o ponerlo en marcha».

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, «llega en un momento especialmente crítico, con una clara desaceleración económica, una crisis derivada de la dana que ha golpeado duramente a la provincia de Valencia, y un contexto de subida generalizada de costes —energía, materias primas y salarios— que está poniendo contra las cuerdas a muchas pequeñas empresas», según esta asociación con cuatro décadas de trayectoria.

«Cada nueva traba, cada subida, aleja a más jóvenes del emprendimiento y pone en riesgo la supervivencia de miles de autónomos que sostienen nuestra economía», añade su presidenta, además de hacen hincapié en que «si los autónomos no pueden mantenerse, no habrá generación de empleo».

Desde la asociación rechazan también que se aplique este incremento con carácter retroactivo, ya que supondría un «perjuicio grave» para quienes ya planificaron su negocio bajo unas condiciones determinadas, tal y como se ha hecho con otras medidas como la subida de salarios o incorporación de planes de pensiones para los trabajadores.

AJEV recuerda que el 90% del tejido empresarial español está compuesto por pymes y autónomos, y que legislar sin tener en cuenta esta realidad pone en peligro el crecimiento, la creación de empleo y la competitividad del país.

«El emprendimiento no puede ser castigado, necesitamos políticas que incentiven la creación de empresas, que apuesten por la innovación y el talento joven, no medidas que asfixien a quienes arriesgan y sostienen el futuro económico del país», concluyen desde AJEV.