Page confía en Sánchez para recortar ya el trasvase Tajo-Segura: «Sé que el Gobierno tiene voluntad de hacerlo» El líder castellanomanchego insiste en sentencias del Supremo aunque no estipulan cuáles son los caudales ecológicos y los regantes muestran datos como los 2.200 empleos generados en cinco años

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, confía en Pedro Sánchez para consumar los recortes drásticos al trasvase Tajo-Segura de forma inminente, con la ejecución de sentencias del Tribunal Supremo que él interpreta definitivas para ese objetivo. «Sé que el Gobierno tiene voluntad de hacerlo», ha asegurado esta semana.

Aunque ni el último de esos fallos judiciales -al que ha tenido acceso ABC- ni ninguno de los anteriores estipula ninguna cantidad para los caudales ecológicos, el barón socialista insiste en que su aplicación implica cerrar el grifo a los regantes de Alicante, Murcia y Almería.

En realidad, la elevación hasta 8,6 metros cúbicos por segundo en 2027 a la altura de Aranjuez los fijaron desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para satisfacer a Page, que ahora ni siquiera acepta esa progresividad y pretende que se apliquen de inmediato, sin las infraestructuras para compensar la merma previsible de las transferencias hídricas a la mitad.

A pesar de esa certeza de que los responsables de la Administración central van a «cumplir» con esas «cinco sentencias y con directivas europeas», que según Page «dicen que lo van a hacer y además ellos mismos se marcan un plazo», mantiene su presión y les ha lanzado un órdago: si termina septiembre sin novedades, iniciará «acciones procesales».

Mientras sigue este pulso político, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) han presentado también esta semana su estudio 'Impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura (2024)' realizado por la consultora PwC para aportar datos «relevantes» que hagan recapacitar sobre este «hachazo» a sus dotaciones hídricas.

Entre otras cifras sensibles, se cuantifica en 2.229 empleos la generación de puestos de trabajo adicionales (de 103.000 en total) durante el último lustro gracias a la actividad agraria dependiente de estas transferencias de agua, con un crecimiento del 38,1% en ese período entre 2019 y 2024.

En cuanto al argumento de que «agua no sobra» para la agricultura, esgrimido igualmente de forma recurrente por Page, los datos actualizados de la cuenca del Tajo lo desmienten y los dos pantanos que abastecen el acueducto se mantiene en cifras récord y entre los pocos que no pierden reservas a pesar de estar en el final del verano y cuando se reducen en las demarcaciones hidrográficas, en general.

A fecha del 22 de septiembre, primer día del otoño, en la web oficial ministerial embalses.net se sitúa el acumulado de ambos en 1.396 hectómetros cúbicos (810 y 586 en Buendía y Entrepeñas, respectivamente), comparados con el 18% de reservas en la cuenca del Segura, a la cola de España. Con las reglas de explotación actuales, ese volumen en el Tajo aún daría derecho a los regantes del Segura a un trasvase de máximos de 60 hm3, pero con el cambio introducido a instancias de Page, pasará a 24, ya que se eleva del Nivel de 1.300 a 1.600 hm3.