Paella valenciana con naranja: una sorprendente receta para el arranque de la campaña citrícola

Paella valenciana con naranja. Es la original propuesta que el chef Raúl Magraner, del restaurante Bon Aire de El Palmar, ha elaborado para las cafeterías y restaurantes de El Corte Inglés en la Comunidad Valenciana. Se podrá degustar hasta el 30 de noviembre ... con el vino rosado Miracle nº5 de Bodegas Vicente Gandía como maridaje.

Los cítricos valencianos son ahora los protagonistas de 'Sabors de Temporada Km 0', que se lleva a cabo con la colaboración de la agenda gastronómica Inboga, y que busca ensalzar estos productos con sabor dulce y alta calidad, y ricos en vitamina C y antioxidante.

Además, todos los supermercados de la firma en la Comunidad Valenciana pondrán a la venta en sus fruterías este producto con Indicación Geográfica Protegida.

IGP Cítricos Valencianos es una figura de calidad dirigida por su Consejo Regulador, formado por quince vocales que representan a todas las partes del sector citrícola de la región. Es la entidad que certifica y promociona aquellos cítricos -naranjas, mandarinas y limones- que son cultivados en las tres provincias y cumplen todos los requisitos exigidos, tanto de garantía de origen como de calidad.

Se suman a los muchos productos autóctonos que han participado en esta promoción. Entre ellos, la clóchina valenciana, la chufa de Alboraya, la uva del Vinalopó, el kaki de la Ribera del Xúquer o la alcachofa de Benicarló.