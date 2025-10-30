Orihuela - Levante: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Arranca una edición más de la Copa del Rey con la emoción en numerosos campos de la geografía española, desde grandes escenarios a otros más coquetos y pertenecientes a los equipos más modestos que sueñan con llegar lo más lejos posible.

Los Arcos, casa ... del Orihuela con capacidad para poco más de 3.000 espectadores, recibe este jueves a un rival de Primera División en un derbi regional. El sorteo emparejó a los oriolanos con el Levante UD, equipo recién ascendido a la élite del fútbol español y que se las verá con uno de los finalistas de la actual Copa Federación. El otro, el Ourense CF, apeó el pasado martes al Real Oviedo en la primera gran sorpresa este curso. Los granotas están más que avisados.

Porque el Orihuela CF no consiguió el billete a la Copa del Rey por su desempeño en liga la pasada temporada, sino por alcanzar hace escasas semanas las semifinales de la Copa Federación, el torneo copero organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinado a los equipos de categorías no profesionales que no se han clasificado a la Copa del Rey.



¡Te necesitamos este jueves! Disfrutemos juntos de otra noche de Copa. 🏆💛💙



A qué hora es el Orihuela - Levante de Copa del Rey hoy El partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey entre el Orihuela y Levante se disputa hoy jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Campo Municipal Los Arcos, en Orihuela. Dónde ver por televisión el Orihuela - Levante de Copa del Rey hoy El partido entre el Orihuela CF y el Levante UD sí cuenta con transmisión televisiva en España, al igual que todos los encuentros en los que están inmersos equipos de Primera División. Concretamente, se emite en M+ LALIGA 2, canal disponible en el dial 57 de Movistar Plus+ y 112 de Orange TV. Minutos después de la conclusión, la RFEF subirá en sus canales oficiales (X, YouTube...) un vídeo con las jugadas más destacadas.

