El origen de la bola de fuego que atravesó el cielo de Valencia: «No era un meteorito»

Una impresionante bola de fuego cruzó el cielo del Mediterráneo español este pasado domingo por la noche y se dejó ver desde varios puntos de la Comunidad Valenciana, así como desde la Región de Murcia y Andalucía. El brillante objeto no era un meteorito, sino basura espacial procedente de un cohete chino.

Según ha confirmado la Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos (SPMN), el origen del objeto artificial fue producido por la reentrada de la cuarta fase del cohete Jielong-3, que fue lanzado por China el pasado 8 de agosto. Así, descarta la posibilidad que fuera un asteroide, un cometa o estrellas fugaces.

Se pudo ver, por ejemplo, a las 23.54 horas de este domingo desde Orihuela y Águilas (Murcia), tal y como compartieron decenas de cuentas en X y en otras redes sociales. Incluso, sorprendió a los asistentes que disfrutaban de la última jornada del festival Medusa en Cullera.

Sin lugar a dudas la reentrada de este satélite o basura espacial (aún por determinar) ha sido un auténtico espectáculo visual para todo el mundo. Pero recordemos que no se trata de un #meteorito 🛰️☄️ pic.twitter.com/sHjO4aIHU5 — Asociación Orión (@asociacionorion) August 10, 2025

La red estatal de meteoritos cita al astrónomo Jonathan McDowell para confirmar que se trata de un cohete chino lanzado el pasado viernes, que estaba formado por cuarto partes. Tras desplegar la carga útil en una órbita baja, la última de ellas se encendió para volver a órbita y reingresar como basura espacial en la atmósfera sobre la pasada medianoche.