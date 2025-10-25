Una 'ola verde' de 8.000 camisetas contra el castellano se dirige a colegios e institutos valencianos

La campaña 'La llengua no es toca' contra la Ley de Libertad Educativa que ha permitido a las familias votar entre valenciano o castellano como lengua base del aprendizaje de sus hijos se dirige ahora a colegios e institutos. La 'ONG ... del catalán' (Plataforma per la Llengua), su impulsora, busca captar a centros educativos para derogar esta norma.

Según han difundido en su web, han vendido ya 8.000 camisetas entre seguidores que se han sumado a esta protesta y aspiran a que esta auténtica 'ola verde' se extienda. «Animamos a la ciudadanía a unirse a la campaña», instan, además de facilitar esta movilización: «Los centros educativos interesados en sumarse a llevar camisetas semanalmente, pueden hacerlo por su cuenta, y también pueden acudir a la entidad para obtener soporte». E indican una dirección de correo electrónico de contacto.

La cita es cada jueves «para hacer frente a las políticas contra el valenciano del conseller de Educación, José Antonio Rovira», en concreto, por la posibilidad abierta en marzo de que madres y padres voten cuál es el idioma de los dos cooficiales que predomina en la escolarización, sin excluir al otro, garantizado por cuotas.

La 'ONG del catalán' «recuerda que la consulta sobre la lengua base será un procedimiento anual y hace un llamamiento a la sociedad para mantener el valenciano en las escuelas».

De esta manera, mantienen la presión para que no se pueda elegir y volver a la inmersión lingüística implantada en las dos anteriores legislaturas de Gobierno autonómico del socialista Ximo Puig con apoyo de Compromís. «Después de conseguir que miles de personas salieran a las calles el curso pasado, ahora animamos a todos a continuar poniéndonos la camiseta verde para dar soporte al valenciano en las escuelas y a publicar una foto de grupo cada jueves en las redes sociales», arengan desde esta entidad.

Este mensaje se acompaña de enlaces a otras informaciones como la que titulan así: «¡Defiende el catalán con nosotros, hazte socio de Plataforma per la Llengua en tres minutos!»

Esta organización organiza otras campañas como la iniciativa divulgativa 'Més Semicercles', con coloquios en Valencia y Barcelona apoyados por la Generalitat de Cataluña (con su logo) y en los que recientemente se han difundido ideas como que «allí donde los profesores lo hacen bien, los alumnos hablan catalán», en lugar de castellano.