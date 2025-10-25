Suscribete a
Una 'ola verde' de 8.000 camisetas contra el castellano se dirige a colegios e institutos valencianos

La 'ONG del catalán' busca captar centros educativos contra la Ley de Libertad Educativa de Mazón y recuperar la inmersión lingüística

Grupos de seguidores de la campaña 'La llengua no es toca' con las camisetas verdes en la Comunidad Valenciana
Grupos de seguidores de la campaña 'La llengua no es toca' con las camisetas verdes en la Comunidad Valenciana
José Luis Fernández

La campaña 'La llengua no es toca' contra la Ley de Libertad Educativa que ha permitido a las familias votar entre valenciano o castellano como lengua base del aprendizaje de sus hijos se dirige ahora a colegios e institutos. La 'ONG ... del catalán' (Plataforma per la Llengua), su impulsora, busca captar a centros educativos para derogar esta norma.

