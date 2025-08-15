La ola de calor infernal atenaza el puente de agosto en la Comunidad Valenciana

Un hombre pasea con su perro ante un termómetro que marca 42 grados en Xàtiva

Desde este viernes al mediodía hasta el próximo lunes 18 de agosto, la alerta por la segunda ola de calor de la semana es extrema en la Comunidad Valenciana. En plena vorágine de incendios forestales -este viernes se declararon hasta cinco-, la Generalitat avisa que se podrían superar los 43 grados, por lo que ha activado una serie de recomendaciones que afectan a los festejos programados por diferentes municipios en el día de la Virgen de la Asunción.

Según ha detallado el servicio de Emergencias del 112, las temperaturas más elevadas podrían producirse en puntos del litoral de Valencia. Por ello, la preocupación de las autoridades pasa por dos puntos clave: la salud de los grupos de riesgo y los espacios forestales.

En el primer caso, el Gobierno valenciano ha pedido a la ciudadanía, sobre todo a niños, ancianos y personas enfermas, que presten mucha atención a la situación adversa climatológica, ya que el calor extremo les puede afectar especialmente.

Asimismo, la persistencia de estas condiciones térmicas contribuye a la desecación del combustible forestal, lo que incrementa el riesgo de incendios. Por ello, recomienda extremar la precaución en espacios forestales y recuerda la prohibición del uso del fuego en esas zonas.

Por otro lado, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido una nota informativa a primera hora de este viernes para recomendar la restricción de la actividad de fuegos artificiales por riesgo de fuego en zonas próximas a masa forestal y evitar la propagación de incendios forestales. Sobre todo, en un día en el que la festividad de la Virgen de Agosto con diversas actividades festivas se celebra en un alto número de localidades de la Comunidad Valenciana.

Respecto al incendio forestal de Teresa de Cofrentes, que ya se encuentra perimetrado tras calcinar cerca de 500 hectáreas, la Generalitat informa que en el transcurso de la noche se detectaron dos puntos calientes en los que los efectivos se emplearon especialmente.

En total, el dispositivo desplegado en este incendio estos días ronda los 340 efectivos, de los cuales unos 200 son de la Comunidad Valenciana (incluyendo personal técnico, logístico, sanitario, de medio ambiente…) y 140 de la Administración General del Estado (UME y Guardia Civil.

En estos momentos continúan trabajando los mismos medios que han finalizado la noche: cinco autobombas y siete unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat, seis dotaciones y cuatro brigadas brifos de Bomberos Valencia, con capataz forestal, así como efectivos de la UME y una patrulla de la Policía de la Generalitat.