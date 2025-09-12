Oktoberfest Valencia 2025 y Pizza Combat: horarios y ubicación

Valencia acoge hasta el 28 de septiembre el Oktoberfest Paulaner con una gran carpa bávara instalada en el puerto. En la misma zona, la explanada de al calle Eugenia Viñes con Marcos Sopena, también se ubica Pizza Combat, el espectáculo gastronómico que reúne a las mejores pizzerías del país.

Respecto al primer evento, la fiesta de la cerveza alemana regresa por tercer año consecutivo a la capital del Turia y ofrece la posibilidad de degustar jarras de un litro de Münchner Hell (lager beer), Weissbier (ale de trigo) y Salvator (tostada doble bock), además de las alternativas 0,0 % alcohol o sin gluten.

Todo ello acompañado de música, animación y la típica gastronomía alemana: bretzels, salchichas variadas, codillo y la tradicional tarta apfelstrudel. La entrada es gratuita, con horario de lunes a viernes de 18:00 a 01:00h y los fines de semana de 12:00 a 01:00h.

No es el único evento en el Puerto de Valencia estos días, también con acceso gratuito, aunque con un horario distintos. Pizza Combat abre de lunes a viernes de 18:30 a 00:30h y los fines de semana de 12:30 a 00:30h.

En el centro del recinto se ha instalado un cuadrilátero gigante donde los restaurantes participantes presentan sus propuestas más innovadoraso. El restaurante más votado por el público conseguirá el cinturón de 'Campeón de Valencia' y podrá optar al título nacional.

El público puede degustar y votar las elaboraciones diseñadas en exclusiva para el evento, con ingredientes sorprendentes como crema de huevo frito trufado con parmesano, guanciale caramelizado, tomates San Marzano o porchetta romana al horno.