Nuevos horarios de Metrovalencia desde el 1 de septiembre al concluir las obras

Metrovalencia vuelve este lunes 1 de septiembre a sus horarios e itinerarios habituales, al finalizar el servicio que se presta en agosto y concluir los trabajos que han obligado a cortar el tráfico ferroviario entre Masies y Bétera, en la Línea 1, y entre Aragó y Marítim, en las Líneas 5 y 7.

Los horarios y recorridos que se realizarán el lunes no se han llevado a cabo porque, desde el 27 de junio, comenzaron las obras en la parte norte de la Línea 1, entre Masies y Bétera, por unos trabajos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la A-7, lo que obligó al corte ferroviario y la sustitución en autobuses en el tramo citado, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En la misma fecha, se cortaron también las circulaciones del metro en las Líneas 5 y 7 en el tramo Aragó-Marítim para llevar a cabo el proceso de renovación de la infraestructura subterránea de la red de Metrovalencia en dicho recorrido, de unos 2,7 kilómetros de longitud, que afecta también a las estaciones de Amistat y Ayora.

De esta forma, la estación de Aragó ha quedado abierta como inicio y final de las Líneas 5 y 7 de metro; mientras que Marítim ha mantenido el servicio tranviario de las Líneas 6 y 8 que permiten acceder a la fachada marítima de la ciudad de València.

Además, el 1 de agosto se puso en marcha el horario de verano por el cual «se adecúa la oferta a la demanda, ya que la ausencia de clases en colegios, institutos y universidades, y el periodo vacacional más utilizado por los clientes de Metrovalencia conllevan una reducción lógica de las circulaciones durante este mes».

Como ambos cortes concluyen el 31 de agosto, y en septiembre se retoman las circulaciones habituales de Metrovalencia tras finalizar los horarios de agosto, lo que conlleva un mayor número de servicios, el lunes toda la red de metro y tranvía volverá a la normalidad de horarios e itinerarios.