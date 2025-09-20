Nuevo sistema de la DGT que alerta al conductor de kamikazes, animales u otros peligros y reducirá los puntos negros de accidentes

El nuevo dispositivo de señalización de alerta luminoso que se instalará en los quitamiedos de las carreteras

La DGT instalará un nuevo dispositivo luminoso en los quitamiedos de las carreteras que alertará a los conductores de todo tipo de peligros, incluso un kamikaze circulando en sentido contrario, o animales que pueden cruzar la vía, por ejemplo. El objetivo apunta fundamentalmente a reducir la siniestralidad y acabar con los puntos negros de accidentes en la red.

Esta tecnología patentada y premiada se ha gestado en los últimos cinco años, por un equipo de investigadores del instituto ai2 de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la empresa Metalesa, que comenzaron a colaborar con el objetivo de contribuir a hacer más seguras las carreteras, tal como han subrayado desde esta institución académica.

Fruto de este trabajo, su último resultado es ese «innovador» dispositivo de señalización diseñado sobre todo para tramos de carretera con alta concentración de accidentes —conocidos como puntos negros—, así como para detectar y notificar de manera temprana la presencia de fauna o de vehículos circulando en sentido contrario.

Se puede colocar en cualquier barrera viaria existente, de cualquier fabricante y de cualquier material, e incorpora software y electrónica en cuyo diseño original participó el equipo del Instituto ai2 de la UPV.

«Metalesa contactó con nuestro instituto para explorar cómo podíamos colaborar en la mejora de la seguridad vial y desde el ai2 desarrollamos diversos prototipos, muchos de los cuales ya han sido incorporados a productos comercializados por la empresa bajo la marca tecnológica Plug&Meta®«, ha resaltado Francisco Blanes, investigador de este departamento.

Algunos de estos productos están actualmente operativos en varias ciudades de España y el nuevo dispositivo de señalización «supone una evolución del concepto original, aporta mayor capacidad y versatilidad», ha añadido.

PlugSmart® Pro —así se comercializa el dispositivo— incorpora dos luces independientes que permiten alertar en ambos sentidos de la vía, refuerza la prevención de riesgos en escenarios críticos de siniestro o de kamikazes, con posibilidad de modificar el color de la luz o regular la intensidad lumínica para adaptarse a las condiciones climatológicas.

Recientemente se han integrado cámaras de visión artificial (AIV) que aplican algoritmos de IA en continuo aprendizaje para escenarios y señalización en tiempo real de presencia de fauna en la calzada u otros riesgos de mayor complejidad.

«Hemos realizado un estudio que acredita que al menos el 50% de las salidas de vía, el siniestro de mayor mortalidad en España, podrían evitarse con soluciones ITS (Intelligent Transportation Systems)«, destaca César Valero, director de Innovación Digital y Tecnológica de Metalesa..

Este nuevo equipo universaliza su primera versión de «pretil urbano inteligente» y permite transformar cualquier modelo de barrera actual, que siempre ha sido pasiva, en un equipamiento capaz de alertar al conductor de un riesgo. «Además, su escalabilidad es total, porque podemos acoplar la sensórica más adecuada para la detección temprana del riesgo concreto que derive de forma reiterada en siniestros en un tramo de vía, sea la velocidad excesiva, la fauna, los vehículos en sentido contrario o cualquier otro», ha resaltado. En especial, «contribuiría a la seguridad de usuarios vulnerables como ciclistas o peatones que circulan por las carreteras regionales»,

Tanto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como la Dirección General de Tráfico (DGT) han apostado por este dispositivo, que puede activar en tiempo real paneles de señalización variable para alertar con anticipación al volante. También formará parte del ecosistema de la DGT. «En breve se comunicará con la plataforma DGT 3.0, alineándose con la estrategia nacional de Smart Roads», ha anunciado Valero.

Como proyectos más relevantes, durante 2025 la empresa completará un proyecto de detección y aviso temprano de fauna en carreteras de la Diputación de Valencia, en otro de prevención de salidas de vía con el Ministerio, y en otro de detección y aviso temprano de kamikazes con la DGT.

El nuevo dispositivo de Metalesa con tecnología UPV, ha sido galardonado este año con el Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación (2025) y en 2024 con Premio Ponle Freno–AXA a la Innovación en Seguridad Vial.