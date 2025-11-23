Nuevo plan del Tajo contra crecidas e inundaciones mientras Page exige elevar los caudales ecológicos para cerrar el trasvase

Un nuevo plan de prevención de crecidas e inundaciones del río Tajo ha sido presentado esta semana en Castilla-La Mancha mientras se mantiene la presión de su presidente, Emiliano García Page, para recortar (si es posible, cerrar) el ... trasvase al Segura paradójicamente con el argumento de falta de agua.

Tal como ha expuesto el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, con el proyecto 'Renace Tajo', financiado con fondos europeos Next Generation a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se van a construir y acondicionar «escolleras y refuerzos naturales» para los episodios de lluvias intensas y crecidas.

Además, de va a dotar al río de un embarcadero con el fin de «disfrutar del río como espacio de ocio y deporte, con actividades como el piragüismo, en un tramo perfectamente navegable de unos diez kilómetros».

Estos nuevos usos para la náutica contrastan con el discurso reiterado de la necesidad imperiosa de unos caudales ecológicos mucho más elevados de los que se han establecido en el funcionamiento ordinario del acueducto al Segura, desde hace años.

Page ha vuelto a cargar contra esta infraestructura como «un fraude desde el origen» esta semana también, para cuestionar su existencia misma, mientras que su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gomez, ha anunciado que a través de la Agencia del Agua van a «seguir solicitando la aplicación inmediata de la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que tenían que estar implantadas en febrero de 2024, por lo que ya llevan año y medio de retraso».

Al respecto, como novedad, ha incidido en que el Ministerio «no tiene excusas, y cuenta ya con dos propuestas técnicas para esta modificación basadas en la sostenibilidad del sistema que les ha hecho llegar el Gobierno de Castilla-La Mancha».

Enfrente, la posición de la Generalitat Valenciana, por boca del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, quien ha reclamado una vez más al Gobierno que detenga la aplicación de esas nuevas normas de explotación del trasvase que, a su juicio, «ponen en riesgo el futuro hídrico y agrícola del sureste español, amenazan esta agricultura y aceleran la desertificación de la región».

Barrachina ha reiterado que estas decisiones «son políticas y arbitrarias, sin basarse en un análisis técnico riguroso, sin un diálogo real con los regantes y sin considerar las necesidades de las comunidades autónomas afectadas».

Asimismo, ha advertido de que se pone en peligro «el equilibrio hídrico» de décadas. «La aplicación de estas normas convierte al Gobierno de España en el ejecutor que impondrá la guillotina al trasvase, poniendo en riesgo el riego y el abastecimiento de gran parte de la provincia de Alicante», ha alertado el dirigente autonómico.

Barrachina ha recordado que en la provincia de Alicante aproximadamente el 67,2 % de la superficie regada por el trasvase está dedicada al cultivo de naranjas, mandarinas y limones, cultivos que generan riqueza y beneficios medioambientales, y que absorben 1,2 millones de toneladas de CO₂ al año.

«Cada hectárea regada con agua del trasvase es economía, empleo y sostenibilidad. Sin agua, no hay agricultura ni futuro para nuestros pueblos», ha apostillado Barrachina.