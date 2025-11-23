Suscribete a
Nuevo plan del Tajo contra crecidas e inundaciones mientras Page exige elevar los caudales ecológicos para cerrar el trasvase

Otro proyecto prevé la práctica del piragüismo en el cauce del río de la cuenca cedente al tiempo que sigue la presión del presidente castellanomanchego

Barcos amarrados en el embalse de Entrepeñas, el más pequeño de los dos que abastecen el trasvase Tajo-Segura
Barcos amarrados en el embalse de Entrepeñas, el más pequeño de los dos que abastecen el trasvase Tajo-Segura GUILLERMO NAVARRO
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Un nuevo plan de prevención de crecidas e inundaciones del río Tajo ha sido presentado esta semana en Castilla-La Mancha mientras se mantiene la presión de su presidente, Emiliano García Page, para recortar (si es posible, cerrar) el ... trasvase al Segura paradójicamente con el argumento de falta de agua.

