Nuevo intento para cerrar el caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm por retrasos y prescripción de los delitos

El juicio se reanuda este martes aunque la Audiencia de Alicante debe resolver la petición de nulidad y dos acusados renuncian a seis testigos a última hora

La privilegiada vida de Ximo Puig como embajador en París

El exconcejal socialista de Personal de Benidorm Juan Ramón Martínez, uno de los enjuiciados que ha renunciado a cuatro testigos
El exconcejal socialista de Personal de Benidorm Juan Ramón Martínez, uno de los enjuiciados que ha renunciado a cuatro testigos JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

Alicante

Nuevo intento de cerrar el caso de los 43 posibles enchufes del PSOE en Benidorm con contratos y pluses salariales, por parte de los acusados que ya en pleno juicio argumentan otra vez que se habían agotado los plazos legales ... de la instrucción y que los delitos han prescrito. Las supuestas irregularidades bajo sospecha se cometieron entre 2009 y 2012.

