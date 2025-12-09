Nuevo intento para cerrar el caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm por retrasos y prescripción de los delitos

Nuevo intento de cerrar el caso de los 43 posibles enchufes del PSOE en Benidorm con contratos y pluses salariales, por parte de los acusados que ya en pleno juicio argumentan otra vez que se habían agotado los plazos legales ... de la instrucción y que los delitos han prescrito. Las supuestas irregularidades bajo sospecha se cometieron entre 2009 y 2012.

Antes de sentarse en el banquillo, ya ha habido al menos media docena de recursos de reforma y apelación para no llegar a juicio, rechazados por la Fiscalía.

La Audiencia Provincial de Alicante estudia la petición de nulidad aunque este martes se reanuda el proceso con una sesión pendiente en la que los ocho acusados -dos exconcejales y seis técnicos municipales, todos con relación o afinidad socialista- se vuelven a sentar en el banquillo.

El resquicio legal que buscan para eludir a la Justicia se sustenta en que no se decidió la prórroga de la instrucción en 2017, aunque la había solicitado la acusación particular del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), denunciante inicial hasta que la Fiscalía asumió el caso,

La juez ha dictado una providencia en la que el tribunal estima las «cuestiones previas» en el trámite de alegaciones y acuerda «posponer» el inicio de las «pruebas personales» con el fin de «no causar molestias y perjuicios a los testigos y peritos», pero posteriormente «se acordarán nuevos señalamientos» en esta juicio iniciado el pasado 6 de noviembre.

Como novedades de última hora, Carmen Navarro (jefa de Recursos Humanos) ha renunciado al testigo Fernando Mahiques, que formaba parte de la mesa general de negociación en aquel periodo del mandato del alcalde socialista Agustín Navarro. Y también otro de los acusados, Juan Ramón Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), por su parte prescinde igualmente de cuatro testigos que había propuesto. Se trata de Juan Caro (de Comisiones Obreras, ascendido a encargado de Instalaciones), Justo López (criminólogo municipal), Bernabé Sánchez Tena (policía local y designado como coordinador de Servicios Sociales), y Jaime Pérez Marcet (contratado en aquel momento).

Los enjuiciados se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de hasta cuatro años y seis meses de prisión, y también ocho años y seis meses de inhabilitación por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.