El nuevo CEIP de Malilla integrará El Fernando de los Ríos: estará listo en el primer trimestre de 2026

Imagen del conseller de Educación y la alcaldesa de Valencia durante la visita al nuevo CEIP de Malilla

El colegio Fernando de los Ríos de Valencia, dependiente del ayuntamiento de la ciudad y situado en el barrio de Malilla, se integrará en el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 106 que se construye en esta zona de la capital valenciana y que estará finalizado en el primer trimestre de 2026.

Así lo ha indicado este miércoles la alcaldesa, María José Catalá, durante la visita que ha realizado junto al conseller de Educación, José Antonio Rovira, a las obras del CEIP 106 de Malilla, que acogerá a más de 700 alumnos y contará con tres líneas educativas. Una de estas será la procedente del Fernando de los Ríos, ubicado actualmente en los bajos de un edificio de viviendas del citado barrio alquilados por el consistorio.

La primera edil ha señalado que se rescindirá ese contrato de alquiler tras el traslado del centro. Se prevé que el Fernando de los Ríos pase al nuevo espacio al finalizar las obras, antes de concluir el próximo curso.

Preguntada por cómo quedará incluido el municipal Fernando de los Ríos en el 106 de Malilla, Catalá ha explicado que la conselleria y el Ayuntamiento están trabajando, «articulando fórmulas de colaboración para que haya una gestión compartida que ayude a mantener de alguna manera al personal y al equipo directivo». «Creo que podemos articular una fórmula de colaboración», ha apostillado.

El CEIP 106 de Malilla tendrá tres unidades de Infantil de primer ciclo (para niños y niñas de dos años), más nueve de Infantil y otros 18 de Primaria. Además, dispondrá de comedor para 600 comensalesen dos turnos.

Así, Catalá ha asegurado que esa nueva infraestructura educativa será «heredera» del Fernando de los Ríos, «uno de los colegios más emblemáticos de esta zona de la ciudad» que «siempre» se ha «cuidado con mucho cariño» pero que «tiene unas instalaciones muy mejorables». «El Fernando de los Ríos es un colegio que tiene un equipo directivo que ha peleado muchísimo por la calidad educativa, pero que merecen un nuevo» espacio, ha agregado.

La alcaldesa ha apuntado que la construcción del CEIP 106 de Malilla supone una inversión de 14 millones de euros y ha asegurado que se trabaja «a contrarreloj con la empresa» encargada de la edificación para finalizar el centro tras haber afrontado «una serie de incidencias». Ha comentado que «la principal» ha sido la «vinculada a la infradotación presupuestaria que dejó el anterior equipo de gobierno» y ha señalado que se ha tenido que «incrementar la partida presupuestaria en un 27 por ciento».

El conseller ha insistido en esa idea, al apuntar que «ha costado» avanzar en la construcción del 106 de Malilla -- un centro «grande» que será una «auténtica maravilla», ha apuntado-- y exponer que «en la gran mayoría» de centros que se están haciendo se está «sufriendo un incremento tanto de costes laborales como de los materiales».

«Eso nos obliga a suplementar siempre. Y también estamos mejorando muchas veces los proyectos, lo que obliga a modificar los presupuestos«, ha explicado, a la vez que ha asegurado que la Generalitat está »haciendo un gran esfuerzo económico para tirar adelante y ponerlos en marcha lo antes posible«.

«Un reto absoluto»

La alcaldesa ha subrayado, en este contexto, el trabajo desarrollado para «desbloquear el plan Edificant» y ha sido que esto «ha sido un reto absoluto para el Ayuntamiento de València porque en los últimos ocho años no ha habido ni un solo colegio nuevo en la ciudad». En este proceso ha resaltado «la colaboración, siempre muy activa, de la Conselleria de Educación y de su conseller».

«El plan Edificant lo hemos incrementado de forma muy considerable en este equipo de gobierno, llegando a los 70 millones de euros», ha añadido María José Catalá, que ha señalado se ha logrado «desbloquear todas las obras». En esta línea, ha resaltado que «el año pasado arrancó ya el Carles Salvador» y ha anunciado que esta semana la Junta de Gobierno Local del consistorio abordará «la propuesta de adjudicación de las obras del Santo Ángel de la Guarda».

Este último se edificará dentro del proyecto de urbanización del Parque Central de Ingenieros, en el barrio de la Raïosa. Tendrá una superficie de 12.000 metros cuadrados, 6.600 construidos y contará con un programa de 12 unidades de Educación Infantil (3 Primer ciclo y 9 Segundo Ciclo), 18 unidades de Educación Primaria, juegos de pelota valenciana y comedor para 300 escolares en dos turnos.

La alcaldesa ha indicado que el Santo Ángel de la Guardia es «un colegio pendiente que también merece» arrancar las obras «con mucha fuerza» para que «cuanto antes esté», teniendo en cuenta que «desde aproximadamente 2018 está en aulas prefabricadas».

Alta calificación energética

Tanto la alcaldesa como el conseller han resaltado la alta calificación energética, la más elevada dentro de la A que tendrá el 106 de Malilla. El centro dispondrá de un sistema de toldos para generar sombras y protección ante lluvias y viento; de una refrigeración y climatización que ayudarán a reducir el estrés climático y mejorar la eficiencia energética; de estructuras que proporcionarán luz pero protegerán del sol y de instalaciones fotovoltaicas.