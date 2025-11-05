La nueva cafetería de Valencia para 'adictos' al café de especialidad, la tortilla y las tartas de queso

Gastroadictos, el grupo valenciano de restauración responsable de proyectos como Barecito, Bar Cassalla o Bar Mistela, ha inaugurado Adicto y Adicta, su primera cafetería en Valencia. El nuevo local, situado en la calle Micer Mascó, 36, abre sus puertas con una propuesta centrada ... en el café de especialidad, las tortillas de patata hechas al momento y las tartas de queso artesanales, auténticas protagonistas del momento dulce.

En Adicto y Adicta, el café se trata con el mismo respeto con el que Gastroadictos trabaja el producto en todos sus locales. La carta incluye cafés de especialidad, además de infusiones seleccionadas y bebidas actuales como el té matcha o el cúrcuma latte.

La oferta dulce y salada se completa con bollería tradicional y nuevas elaboraciones como el cubo de pistacho o el roll hojaldrado, que conviven con las tostadas sobre masa de focaccia, elaboradas cada mañana. Además, el local mantiene un concepto que puede disfrutarse también en Roig Arena: las tortillas de patata hechas al momento.

Las tartas de queso artesanales son una de las señas de identidad de Adicto y Adicta. A la receta clásica se suman propuestas originales como la tarta de pistacho o la inspirada en la Pantera Rosa, una versión golosa pensada para quienes disfrutan de sabores diferentes sin perder la textura cremosa característica.

Con esta apertura, Grupo Gastroadictos «amplía su universo gastronómico y refuerza su vínculo con la ciudad, apostando por un formato más cotidiano pero con la misma atención al detalle, el producto y la experiencia que caracterizan a sus locales», según afirman desde el local.