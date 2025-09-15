La nueva estación de Valencia Sud de Metrovalencia estará en servicio antes de fin de año

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afirmado que la nueva estación de València Sud de Metrovalencia «estará en servicio antes de fin de año en condiciones de plena accesibilidad».

Así lo ha avanzado Martínez Mus en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a las instalaciones de València Sud de Metrovalencia para conocer el avance de los trabajos tras la dana y presentar la campaña de la 'Semana de la Movilidad' y el 'Día sin coche'.

El conseller ha señalado que, «una vez comprobados los efectos de la dana del 29 de octubre en el complejo de València Sud y siendo la única estación de toda la red que no era plenamente accesible, se decidió realizar un esfuerzo para construir unas nuevas instalaciones resilientes frente a fenómenos meteorológicos y plenamente accesibles, gracias a los tres ascensores que hay previstos instalar».

En este sentido, ha resaltado que ha sido «necesario» adaptar València Sud a «la normativa vigente en materia de accesibilidad» y «cumplir también con las exigencias de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria para su puesta en servicio».

Una vez abierta, las 147 estaciones, apeaderos y paradas de metro y tranvía de Metrovalencia serán aptas para el acceso de personas de movilidad reducida. De la misma forma, la actual parada de València Sud, ubicada al lado de la nueva, dejará de utilizarse, ha apuntado.

«València Sud se va a convertir en un importante eje intermodal con acceso directo a la zona de aparcamiento disuasorio gratuito de 506 plazas, 14 destinadas a personas de movilidad reducida, y tendrá una conexión ciclopeatonal, así como un rápido acceso a las líneas 1, 2 y 7 del metro«, ha detallado.

Martínez Mus ha destacado que los trabajos realizados «han permitido elevar las cotas de la estación para minimizar daños ante fenómenos meteorológicos extremos, actuación que se une a la instalación del puesto de mando en la primera planta del edificio principal en vez de en la planta baja como estaba antes de las inundaciones».

Con estas nuevas instalaciones los trenes pararán aproximadamente 150 metros más adelante que en la actualidad, prácticamente en el centro del aparcamiento. De esta forma, los viajeros descenderán y se desplazarán por el nuevo acceso inferior con «mayor comodidad» y «verán reducida la distancia hasta el parking».

El paso inferior actual estará destinado, a partir de la puesta en marcha a fin de año de la nueva estación, como acceso para el personal interno de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y como salida de emergencia, frente a «una hipotética necesidad de evacuación forzosa de andenes».

Todos los trabajos se desarrollan dentro del contrato de emergencia destinado por FGV a la recuperación de las vías e infraestructuras de València Sud, dotado con más de 28 millones de euros de presupuesto. El plan general de reconstrucción de Metrovalencia tras la dana incluye una inversión de 140 millones de euros y permitió recuperar el servicio el pasado junio. Ahora se ultiman diferentes trabajos como los que tienen lugar en València Sud.

En conjunto, en estas instalaciones FGV ultima la rehabilitación de ocho vías destinadas a la circulación de trenes que prestan el servicio y otras 20 de carácter auxiliar para mantenimiento y acceso a los talleres. En total se renuevan 10.000 metros de vías.

De manera paralela, FGV destina más de 34 millones de euros a la reconstrucción y equipamiento del conjunto de instalaciones que integran el complejo de València Sud y que incluye las oficinas centrales, puesto de mando, talleres y el resto de los edificios auxiliares, como la oficina de acceso y seguridad, archivo histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento.

Dentro del proceso de reconstrucción del conjunto de instalaciones de València Sud se ha incluido la instalación de un nuevo puesto de mando que sustituya el arrasado por la barrancada. El nuevo centro de control estará instalado en la primera planta del edificio principal y contará una vez en servicio con un equipo alternativo que es el que en la actualidad está en funcionamiento en los talleres de Machado.