Nicolás Bugeda: «El Consorcio de Museos funciona con plena normalidad y el equipo trabaja felizmente»

El director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC), Nicolás Bugeda, ha asegurado que el organismo sigue funcionando con «plena normalidad» a pesar de que todavía se sigue trabajando «intensamente» en la búsqueda de un nuevo director artístico.

En estos términos se ha expresado Bugeda a preguntas de los medios tras la presentación de la exposición 'Elvacíoentrelaspalabras', creada por la artista Monique Bastiaans para la sala Dormitori del Centre del Carme a la que también ha asistido el director artístico provisional, Vicente Samper.

En este sentido, Bugeda ha indicado que espera que «más pronto que tarde» se presente la convocatoria para seleccionar al nuevo director artístico de la entidad y ha afirmado que, aunque todavía no haya una, sigue habiendo un director artístico, Vicente Samper.

«Por respeto a Vicente Samper, y por respeto a todos los técnicos del Consorci de Museus, tengo que decir que esta casa tiene una dirección artística. Aquí no hay ningún vacío de poder en ese sentido», ha apuntado.

Por otro lado, interrogados por unas declaraciones del exdirector del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, en la charla de Colors al Cercle en las que aseguraba haber recibido «mal trato» y haber sido «puteado» por los trabajadores del Consorci, Nicolás Bugeda ha señalado que no tienen tiempo para estas cuestiones ya que están «ocupados» trabajando y no «preocupados».

«La mayoría de los compañeros llevamos más de veinte años -en el Consorci- y nosotros nos dedicamos a trabajar y los éxitos de toda esta casa no son solo de una persona. Yo ejerzo la dirección y soy la cara visible pero esto no funciona si no hay un sumatorio de fuerzas», ha aseverado y ha añadido que los éxitos, tanto del CCCC, como de otras entidades, tienen que ver con la «colectividad». «Quien se atribuye los éxitos es poco elegante», ha afeado.

Asimismo, ha defendido que detrás de la entidad hay compañeros que «se dejan la piel por lo que hacen» y ha incidido en que «no tiene una barita mágica» pero sí un «equipazo» que está «tremendamente feliz».

«Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar y a cumplir con los objetivos fundacionales del consorcio y lo hacemos con las indicaciones que nos dio el vicepresidente primero de Cultura -Vicente Barrera- el primer día: cumplimiento normativo; trato exquisito a la creación de los artistas; vertebración del territorio y cuidado del personal del Consorci de Museus», ha destacado.

Por su parte, Vicente Samper, en referencia a las críticas de Pérez Pont, ha señalado que «quien más y quien menos se ha sentido aludido». «Los compañeros nos conocemos desde hace muchos años pero hay veces que no vale la pena responder ni guardar odio ni rencor, porque se malgasta mucha energía con esas cosas y, personalmente, pensaría en él, pero ni eso, no merece la pena. Si que tenemos que ver y reunirnos los compañeros y el equipo técnico y decidir lo que tengamos que hacer», ha concluido.