Nace en el Oceanogràfic de Valencia la primera 'raya marginata', en peligro crítico de extinción

También conocida como 'raya cara de vaca', está clasifica en la categoría más alta de amenaza antes de la desaparición de la especie en estado silvestre

Imagen de la raya marginata
Imagen de la raya marginata ABC

ABC

Valencia

El Oceanogràfic de Valencia ha registrado por primera vez el nacimiento de una raya Rhinoptera marginata, una especie clasificada «En Peligro Crítico» a nivel mundial por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La cría, una hembra de 1.450 ... gramos y 47 centímetros de longitud de disco, nació la pasada semana sin complicaciones y se encuentra estable bajo el seguimiento del equipo del Departamento de Océanos.

