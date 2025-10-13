Suscribete a
Expulsan a un político de la oposición israelí tras interrumpir a gritos el discurso de Trump en el parlamento

El Museo de las Ciencias de Valencia explora el futuro de la IA, la ciencia en el deporte y misiones espaciales

El Auditorio Santiago Grisolía acogerá un ciclo de conferencias de libre acceso del 3 al 6 de noviembre en el marco del 25 aniversario del recinto

Bioparc Valencia celebra el primer nacimiento de la elegante grulla coronada cuellinegra

Imagen de archivo del Museo de las Ciencias

ABC

Valencia

El Museo de las Ciencias de Valencia se convertirá, del 3 al 6 de noviembre, en un punto de encuentro para descubrir hacia dónde va la inteligencia artificial (IA), la ciencia que hay en el deporte y cómo serán los astronautas que llegarán a Marte gracias al ciclo de conferencias 'El futuro a ciencia cierta', que forma parte de la programación especial por el 25 aniversario del centro.

