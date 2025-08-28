El municipio valenciano de Montserrat registra su tercer terremoto en dos días, de magnitud 1,8

Suscribete a
Los dos seísmos anteriores han tenido una intensidad de 2,5 y 1,8, y este último ha sido sentido por la población

La localidad valenciana de Montserrat ha registrado este jueves su tercer terremoto en sólo dos días, de magnitud 1,8 y nueve kilómetros de profundidad, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El sismo se ha producido a las 16.42 horas de este jueves, con las coordenadas de latitud de 39.4024 y de longitud -0.6033.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado que el IGN indica que ha sido sentido por la población. Sin embargo, el 112 no ha recibido llamadas relacionadas con el terremoto.

Se trata del tercer terremoto en dos días en Montserrat, ya que este miércoles se produjo uno de magnitud 2,5 a las 4.04 horas, a una profundidad de 5 kilómetros; y otro de 1,8 de magnitud a las 7.57 horas, a una profundidad de 9 kilómetros.

