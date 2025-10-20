Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España con fuertes lluvias y tormentas

Una mujer sufre secuelas por el ácido hialurónico que le inyectó una falsa doctora: «No pudo comer bien en un mes»

La Policía Nacional detuvo a la facultativa en Alicante, donde ejercía sin licencia. La paciente padeció lesiones en los labios, la boca y el resto de la cara

«Valentín pidió agua, socorro y murió detenido»: investigan la muerte de un joven discapacitado en un calabozo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 43 años de edad por intrusismo laboral, estafa y lesiones tras hacerse pasar por médico estético y realizar un tratamiento a una mujer que le causó lesiones en los labios, la ... boca y en la cara.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app