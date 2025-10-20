Una mujer sufre secuelas por el ácido hialurónico que le inyectó una falsa doctora: «No pudo comer bien en un mes»

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 43 años de edad por intrusismo laboral, estafa y lesiones tras hacerse pasar por médico estético y realizar un tratamiento a una mujer que le causó lesiones en los labios, la ... boca y en la cara.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia de una mujer que manifestó a los agentes haber sufrido una serie de lesiones en los labios, la boca y la cara tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico. En su denuncia añadió que había conocido a la autora a través de un anuncio publicado en una conocida red social en la que se presentaba como médico estético.

La víctima creyó que esta persona tenía la titulación necesaria para realizar dicho tratamiento, si bien pudo observar que las condiciones de salubridad de la habitación donde recibió el tratamiento no eran las adecuadas.

En los días posteriores a recibir el tratamiento se le inflamaron los labios y la boca de tal manera que llegó a imposibilitarle la deglución normal de alimentos durante casi un mes, quedándole secuelas visibles a causa del tratamiento recibido. Cuando la perjudicada le informó de las lesiones que le había causado la detenida le bloqueó y borró las conversaciones mantenidas

Los agentes iniciaron la investigación en la que tras diferentes comprobaciones identificaron plenamente a la presunta autora de las lesiones, siendo ésta una mujer que realizaba tratamientos médicos estéticos en su propio domicilio particular, todo ello sin ningún título o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios.

Finalmente los agentes localizaron a la investigada y la detuvieron por la presunta comisión de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones. Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.